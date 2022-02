Utvikler du en innbringende app til bruk på Iphone, må du dele inntektene med Apple. Apple tvinger deg inn på sin egen betalingsløsning, der de skummer fløten for mellom 15 og 30 prosent av inntektene du får fra salg i appen. Det har vekket reaksjoner fra utviklere verden rundt.

Ettersom Apple ikke lar deg bruke andre betalingsløsninger, misbruker de sin markedsposisjon konkluderte det nederlandske konkurransetilsynet. I desember 2021 påla de Apple å åpne for alternative betalingsløsninger. Vedtaket gjelder imidlertid kun for dating-apper i Nederland, siden saken som har blitt behandlet begrenset seg til denne lille gruppen av apper.

Endringen skulle være på plass innen 15. januar for at Apple skulle slippe bøter.

Etterkom delvis kravet

Fredag 14. januar gikk Apple ut med melding om at de ville innføre «to valgfrie nye rettigheter som eksklusivt gjelder dating-apper på den nederlandske App Store».

Endringen innebar en noe motvillig etterlevelse av kravet fra nederlandske myndigheter.

Utviklere måtte søke om å få bruke disse rettighetene, og Apple anbefalte på det varmeste at de ikke gjorde det, og advarte mot dårligere sikkerhet og brukeropplevelse.

Ikke nok

Det er ikke godt nok, mener det nederlandske konkurransetilsynet.

− Foreløpig er den eneste endringen Apple har gjort å la utviklere uttrykke sin interesse for alternative betalingsløsninger. I tillegg har Apple sørget for å sette flere hindre i veien for å ta i bruk tredjeparts betalingsløsninger, skriver det nederlandske konkurransetilsynet (ACM) i en uttalelse.

Siste uke i januar begynte de derfor å sende ukes-bøter til Apple på fem millioner euro, tilsvarende litt over femti millioner kroner. ACM kommer til å fortsette å skrive ut ukebøter, opp til 50 millioner euro.

Senker provisjonen med tre prosentpoeng

Apple gikk i kjølvannet av nyheten om ukebøter ut med en uttalelse, der de forteller at de vil etterleve kravene mens de venter på anken. Budskapet er tydelig.

− Disse endringene vil kompromittere brukeropplevelsen og skape nye trusler mot brukernes personvern og datasikkerhet, skriver Apple.

I det som kan se ut som et forsøk på å delvis imøtegå kritikken om den stive provisjonen Apple tar, senker de den fra 30 til 27 prosent for de få appene som har og tar muligheten til å bruke andre betalingsløsninger.

− Dette er en redusert sats som ekskluderer verdien som ligger i betalingsbehandling og relaterte aktiviteter, skriver Apple.

Utviklerne av appene som velger å bruke en annen betalingsløsning, må imidlertid sende en månedlig rapport til Apple, der de gjør rede for hvert eneste salg av digitale tjenester eller innhold som har blitt gjort gjennom App Store.

Denne rapporten blir lagt til grunn for regningen på 27 prosent som så kommer fra Apple. Hva de skal med denne rapporten er imidlertid uklart, siden de mener å ha full oversikt selv.

− Vær oppmerksom på at Apple har revisjons-rettigheter nedfelt i brukeravtalen, og at Apple vil kunne se hvor nøyaktig rapporten utvikleren sender inn er, skriver de i uttalelsen.

Så gjenstår det bare å se om AMC synes endringene er tilstrekkelig.