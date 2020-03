Gaming-PC-er i butikker brukes nå til Covid-19-forskning

Vi skrev nylig om Folding@home-prosjektet, hvor PC-er verden over donerer datakraft til forskning – og i disse dager spesielt forskning på Covid-19.

Nå melder elektronikkgiganten Elkjøp at de i løpet av de siste dagene har koblet opp mer enn 200 gaming-PC-er til Folding@home-nettverket. Det er snakk om utstillings-PC-er som står rundt omkring i Elkjøp-butikkene, og som nå på grunn av smittefaren ikke kan brukes til gaming av kundene.

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge. Foto: Elkjøp

– Slår man sammen alle gamingmaskinene vi har utstilt i våre butikker blir det fort veldig mye prosesseringskraft. Da dette forslaget kom fra en ansatt var det et fantastisk initiativ som vi ble med på umiddelbart, forteller Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge i en pressemelding.

Som verdens sju kraftigste superdatamaskiner

Folding@home-prosjektet har sitt utspring ved Stanford University, og har i mer enn 20 år bidratt med uvurderlig datakraft til forskere. Den samlede datakraften fra alle datamaskinene som bidrar er nå på 470 petaFLOPS, mer enn dobbelt så raskt som verdens raskeste superdatamaskin, Summit. Eller like raskt som verdens sju kraftigste superdatamaskiner til sammen.

– Man kan spøke med at vi gamere trives godt med mye hjemmetid foran PC-en i disse dager. Men jeg tror mange har et ønske om å bidra så mye som mulig for å komme tilbake til hverdagen. Også ansatte i hjemmekarantene har lurt på hvordan de kan sette opp sin private PC for å være med på Elkjøps «folding-team». Det er innmari fint, sier Øyo.

Hvis du har lyst til å teste ut Folding@home selv, kan du laste ned programvaren her.

Få også med deg saken vår om Stian og Kristoffer, som har tatt Folding@home lenger enn de fleste – og nå er på andreplass i verden over hvem som bidrar med mest prosesseringskraft til prosjektet: Norske entusiaster er i verdenstoppen på Folding@Home: – Vi har brukt rundt 1 million hver på utstyr!