Google-ansatte skal være forbannet over selskapets Kina-planer

Googles angivelige planer om å vende tilbake til det sensurerte, kinesiske markedet for søkemotorer har satt sinnene i kok hos mange ansatte. Dette skriver The Intercept, som viser til uttalelser fra ikke navngitte ansatte, hvorav flere skal ha hatt tilknytning til prosjektet.

Det var i midten av forrige uke at The Intercept siterte flere Google-ansatte med kjennskap til prosjektet som kalles for Dragonfly, som skal innebære at Google lager en spesiell søkeapp for kinesiske brukere. Denne skal kunne sensurere søketreff som kinesiske myndigheter misliker.

Appen skal angivelig tilbys i samarbeid med et kinesisk selskap.

Radiotaushet og raseri

Andre anonyme kilder i selskapet skal uavhengig av hverandre ha bekreftet saken overfor en rekke ulike aviser og nyhetsbyråer.

Kort tid etter ble også planer om en sensurert nyhetsapplikasjon for det kinesiske markedet avslørt av The Information. Begge skal høre inn under Dragonfly-prosjektet.

Ifølge The Intercept skal Google ha forsøkt å demme opp for lekkasjene ved å begrense de ansattes tilgang til relaterte dokumenter, samtidig som at ledelsen har inntatt fullstendig radiotaushet overfor både de ansatte og pressen.

Det opplyses at flere av kildene skal ha bedt om å bli flyttet vekk fra prosjektet, og enkelte skal til og med ha sagt opp jobben på grunn av uenighet med arbeidsgiveren om denne satsingen.

Project Maven

Sånn sett kan Project Dragonfly minne en del om Project Maven, et militært forskningsprogram om bruk av kunstig intelligens i forbindelse med droner. Google deltar i prosjektet, men har valgt ikke å forlenge kontrakten som løper ut til våren. Årsaken kan ha vært protestene mot Maven-prosjektet fra en del av selskapets ansatte.

Om protestene vil lykkes denne gang, er selvfølgelig ukjent, men nyheten har i alle fall fått enkelte amerikanske politikere til å reagere.

Krever svar

Seks senatorer, med Marco Rubio i spissen, har sendt et åpent brev til Google-sjef Sundar Pichai, hvor de blant annet ber selskapet bekrefte om det har slike planer i Kina og om hva som har endret seg siden 2010 for å gjøre Google komfortable med å samarbeide med sensurregimet i Kina. I 2010 trakk Google det meste av virksomheten ut av landet.

Det er nemlig slik at mellom 2006 og 2010 tilbød Google en sensurert utgave av selskapets søketjeneste i Kina. Denne ble ikke lagt ned først og fremst på grunn av sensuren, men fordi selskapet ble utsatt for et kyberangrep fra kinesiske myndigheter som førte til at Gmail-kontoene til en rekke kinesiske menneskerettsaktivister ble kompromittert.

Senatorene krever raskt svar på brevet.

Mulige årsaker

Noe av det som uansett har skjedd, er at Kina i løpet av disse åtte årene har blitt et langt viktigere marked for de amerikanske teknologigigantene, samtidig som at en rekke kinesiske aktører har vokst seg digre internt i Kina og nå ekspanderer til blant annet USA.

Samtidig er Google ganske alene blant de store, amerikanske aktørene om knapt å være tilstede i landet.

The Verge, som også drøfter hva årsaken til de nye planene kan være, nevner dessuten at Google ikke lenger har Sergey Brin i toppledelsen. Brin, den ene av de to Google-gründerne vokste opp i det tidligere Sovjetunionen og har flere ganger framstått som en sterk motstander av sensur og andre hindringer på internett.

En annen faktor som nevnes, er rekruttering. Selv om Google i liten grad er tilstede i Kina, kjemper selskapet mot kinesiske konkurrenter som Baidu om de samme globale talentene innen blant annet søketeknologi. Med et mer solid fotfeste i Kina, kan det være enklere for Google å tiltrekke seg kinesiske talenter.