Google er som kjent overlegent dominerende innen nettsøk, men selskapet betaler også store summer for å beholde statusen som standard søkemotor. Akkurat hvor mye har vi nå fått litt mer innsikt i.

Bloomberg rapporterer at Google i 2021 punget ut hele 26 milliarder dollar – cirka 290 milliarder kroner – til andre selskaper for å være standard søkemotor på mobiltelefoner og nettlesere.

Google ville ikke avsløre tallet

Opplysningene ble offentliggjort overfor det amerikanske justisdepartementet i forbindelse med en pågående rettsak som dreier seg om Google markedsposisjon.

Selskapet skal ikke ha ønsket å offentliggjøre tallet med den begrunnelsen at det vil gjøre fremtidige forhandlinger vanskeligere, men en dommer besluttet å likevel gjøre summene offentlige.

Summen som de betaler til andre selskaper for privilegiet har økte jevnt og trutt de siste årene, i takt med selskapets omsetning, og summen har omtrent tredoblet seg siden 2014.

En stor del av summene som Google betaler for å bevare statusen som standard søkemotor går til Apple. Som Digi.no rapporterte allerede i 2020 betalte Google på det tidspunktet mellom 74 og 111 milliarder kroner for at Apple skal bruke Googles søkemotor i tjenestene Safari, Siri og Spotlight.

Klart største utgiften

Google har ikke avslørt hvor stor andel av summen på 26 milliarder dollar som går til Apple. Nyhetskanalen CNBC rapporterer imidlertid at Google trolig betaler Apple rundt 19 milliarder dollar i år, basert på beregninger fra finansselskapet Bernstein. Om dette tallet stemmer er det med andre ord Apple som er den klart største utgiftsposten for søkegiganten.

Ifølge Prabhakar Raghavan, visepresident hos Google, hadde selskapet en total annonseomsetning fra søketjenesten på 146,4 milliarder dollar i 2021 – og kostnadene knyttet til Googles status som standard søkemotor var den klart største utgiften.

Google har flere ganger vært i klinsj med myndigheter angående selskapets markedsposisjon innen søk. Selskapet har tidligere mottatt saftige bøter fra EU på grunn av anklager om utestengelser av konkurrenter på Android-plattformen, og som en konsekvens har Google gjort det noe lettere for andre søkemotorer å konkurrere i det mobile operativsystemet.