Etter lanseringen av ChatGPT fikk Google akutt hastverk med å lansere sitt eget svar på OpenAIs nye fremstøt, og resultatet ble chatboten Bard – som i begynnelsen hadde store mangler.

Siden den gang har Google imidlertid jobbet på spreng for å lansere en fullverdig utfordrer til ChatGPT, og nå er den klar. På nettsidene sine har Google nemlig nå avduket «Gemini», som er selskapets mest avanserte KI-modell så langt.

Hevdes å være kraftigere enn GPT-4

Søkegiganten sier de har bygget Gemini helt fra grunnen av, og en av de mer unike egenskapene til chatboten er at den er såkalt multimodal – som betyr at den kan resonnere sømløst på tvers av tekst, bilder, video, audio og kode.

Ellers sitter lovordene løst når det gjelder den nye modellen. Google hevder at Gemini er den første KI-modellen som overgår menneskelige eksperter i det som kalles «Massive Multitask Language Understanding» (MMLU), som er en utbredt metode for testing av kunnskapen og problemløsningsegenskapene til KI-modeller.

Ikke minst har Google også testet Gemini mot hovedkonkurrenten sin, OpenAIs GPT-4-modell, som er den seneste og kraftigste modellen som ChatGPT benytter seg av.

Ifølge Googles egne tester gjør Gemini det bedre enn GPT-4 på en rekke områder, deriblant generell kunnskap innen flere ulike emner, krevende matematikkoppgaver, leseforståelse, og skriving av kode i programmeringsspråket Python. Den kan også generere kode i andre språk, som Java, C++ og Go.

Google har testet sin nye KI-modell grundig, og hevder den er bedre enn ChatGPT på nesten alle felt. Foto: Google

Tre versjoner

Selskapet hevder også at modellen gjør det skarpere enn GPT-4 i mer eller mindre samtlige multimodale oppgaver, blant annet når det gjelder forståelse av bilder, video, dokumenter og grafiske fremstillinger, samt gjenkjennelse/oversettelse av språk.

For dem som har lyst til å grave seg ned i de tekniske findetaljene rundt hvordan Google har gjennomført testene sine, og for mer informasjon om resultatene, har selskapet forfattet et omfattende dokument som kan lastes ned her.

I likhet med OpenAI har Google sluppet flere ulike versjoner av den nye KI-modellen: «Nano», «Pro» og «Ultra». Sistnevnte er den mest potente modellen, designet for svært kompliserte oppgaver, og for ordens skyld også den versjonen som ble benyttet i testene mot GPT-4.

Pro-utgaven fokuserer på allsidighet og et bredt spekter av oppgaver, mens Nano-versjonen er beregnet på «on device»-oppgaver – som for eksempel når man bruker tjenesten på mobiltelefonen.

Kommer i flere produkter

Gemini er i ferd med å bli rullet ut i disse dager, og utrullingen skjer via flere av Googles produkter og tjenester. For eksempel vil Googles Bard-tjeneste få en kraftig oppgradering i form av Gemini Pro-integrering, og selskapets Pixel-telefoner blir utstyrt med Gemini Nano, i første omgang den seneste toppmodellen Pixel 8 Pro.

I løpet av de kommende månedene vil Gemini også bli bygget inn i selskapets søketjeneste, annonseringsplattform og nettleseren Chrome.

Gemini Ultra vil i første omgang kun bli tilgjengelig for utvalgte kunder og utviklere for eksperimentering og tilbakemeldinger, før den senere blir tilgjengelig for bedriftskunder tidlig neste år.