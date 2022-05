Google med over hundre nyheter under I/O-konferansen

Den første fysiske utgaven på tre år av Google utviklerkonferanse, Google I/O, startet på onsdag. Som vanlig ble konferansen innledet med hovedtaler, og i disse kom selskapets ledere med en lang rekke kunngjøringer om produktnyheter og annet.

Google har samlet hundre av disse store og små nyhetene i et blogginnlegg. Digi.no trekker her fram noen av disse nyhetene.

Google viste i går fram nye Pixel-mobiler, Pixel 7 og Pixel 7 Pro. De er ennå ikke godkjent av amerikanske telemyndigheter, så det kan ta noe tid før de kommer i salg. Det er få eller ingen av de tidligere Pixel-mobilene som har kommet på markedet i Norge. Det kommer også en helt ny Pixel 6a-modell, som skal selge for 449 dollar i USA.

En annen ny enhet er Google Pixel Watch, den første Google-klokka. Den er basert på Wear OS, er integrert med Fitbit, består 80 prosent av rustfritt stål. Den kommer på markedet til høsten.

I tillegg har Google planer om et Pixel-nettbrett, men det kommer først i 2023. I tide til dette skal Google friske opp nettbrettutgavene av selskapets egne apper.

Android 13

Google opplyser at det ble aktivert mer enn 1 milliard nye Android-enheter i fjor, men dette inkluderer nok bare de Android-enhetene som leveres med Googles programvare og tjenester.

En del av de hundre nyhetene er ny funksjonalitet som kommer i Android 13. Det meste av dette handler om bedre og mer finkornet sikkerhet og personvern, slik som at innholdet på utklippstavlen automatisk vil bli slettet etter en kort periode, og at deling av bilder kan gjøres på filnivå og ikke bare mappenivå.

En annen nyhet i Android 13 er muligheten til kopiere for eksempel en nettadresse eller et bilde på én Android-enhet, og å lime den inn på en annen Android-enhet.

Messages, Google app for tekstmeldinger, inkludert den nyere standarden RCS (Rich Communication Services), skal få støtte for ende-til-ende-kryptering også av gruppesamtaler. I første omgang kommer dette i en offentlig betaversjon. Ifølge Google er det mer enn en halv milliard månedlige, aktive brukere som sender RCS-meldinger med Messages.

Gjeninnføre lommeboken

Google har flere ganger lansert og faset ut Google Wallet. I dag lever den digitale lommeboken som en funksjon i Google Pay, men nå er planen nok en gang å komme med en separat app for oppbevaring av digitale utgaver av alt som man måtte finne på å putte i en fysisk lommebok. Google Wallet skal også komme til Wear OS. Google Wallet skal bli tilgjengelig i de 40 landene hvor Google Pay er tilgjengelig i dag, inkludert Norge.

Både Chrome og Android skal i løpet av sommeren få støtte for virtuelle betalings- og kredittkort. Dette innebærer at den virkelige kortinformasjonen er lagret i systemet, men holdes skjult for betalingsstedene. I stedet er det den virtuelle kortinformasjonen som oppgis, og denne skiftes ut for hver transaksjon som gjøres.

Bedre videomøter

Google Meet skal få ny funksjonalitet basert på kunstig intelligens. Blant det som loves er bedre bilder fra webkameraer, spesielt ved dårlige lysforhold. En annen Meet-nyhet som nevnes er delte avspillingskontroller, blant annet under avspilling av videoer fra Youtube. Det loves også et nytt filter som kan fjerne gjenklang når brukeren er i omgivelser med hard overflater.

Senere i år skal automatisk transkribering av Meet-møter gjøres tilgjengelig i Google Workspace, slik at brukere som ikke har deltatt i møtene kan lese hva som har blitt sagt.

Google Spaces, samarbeidsfunksjonaliteten i Google Chat, skal få automatiske oppsummeringer av samtalene, slik at nye og gamle deltakere raskt skal komme «up to speed».

En del funksjonaliteten som beskytter Gmail-brukere mot phishing og skadevareangrep vil senere i år finne veien til Google Docs, Sheets og Slides, slik at brukeren blir advart dersom dokumentene inneholder mistenkelige lenker eller annet risikabelt innhold.

Google Maps skal senere i år få en ny «immersive»-visning som skal kunne vise brukeren hvordan steder virkelig ser ut. Dette skal i alle fall fungere på mobiler og nettbrett, inkludert litt eldre modeller. I første omgang skal visningen bli tilgjengelig i Los Angeles, London, New York og Tokyo.