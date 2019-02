Google ruller ut grammatikkontroll til betalende kunder

Etter en periode med begrenset betatesting, er Google nå klare til å tilby grammatikkontroll til flere brukere Google Docs. I denne omgang er det brukerne av G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise og G Suite for Education som får tilgang.

G Suite Enterprise for Education, G Suite for Nonprofits, samt forbrukerutgaven av Google Docs, er ikke inkludert.

Utrullingen av grammatikkontrollen i G Suite starter den 5. mars, men det kan ta to uker eller mer før den blir tilgjengelig for alle.

Google er langt fra først. Microsofts Word, for eksempel, har hatt innebygd grammatikkontroll i årevis. Støtte for grammatikkontroll for bokmål ble lansert sammen med den norske utgaven av Office XP, allerede i mai 2001. Denne funksjonaliteten førte for øvrig til et krav om offentlig boikott av Office XP i Norge. Årsaken kan du lese om her.

Også Word Online har støtte for norsk grammatikkontroll.

Mer komplekst

Google oppgir at grammatikkontroll er langt mer komplekst enn det som er tilfellet med vanlig stavekontroll, som fungerer nokså likt på tvers de fleste språk. Grammatikk, derimot, er regler som varierer basert på blant annet språk og region.

– Fordi det er subjektivt, kan det et større problem å håndtere med et fast sett med regler. For å løse dette, bruker vi maskinoversettelse for å bygge en modell som innlemmer kompleksiteten og nyansene ved grammatikkorrigering, opplyser Google i et blogginnlegg.

Det kan bli spennende å se om Googles løsning vil kunne varsle om flere typer feil enn det Microsofts løsning er i stand til.

Google har ikke oppgitt om grammatikkontrollen kun støtter engelsk, eller om støtte for også andre språk er inkludert fra starten av. Dessverre må vi nok gå ut fra at de norske skriftspråkene uansett ikke står aller øverst på prioriteringslisten.

