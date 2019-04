Google skroter sitt AI-etikkråd bare én uke etter lansering

Det har vært en del murring og intern uro hos flere av de amerikanske teknologigigantene den siste tiden, kanskje særlig hos Google og Microsoft. Misnøyen har gitt seg utslag i blant annet demonstrasjoner, underskriftskampanjer og åpne protestbrev.

Ansatte har satt ned foten og stilt krav om endringer i vidt forskjellige saker, alt fra kontroversielle kontrakter og teknologi brukt for militære formål, kamp om likelønn og like muligheter uavhengig av kjønn og seksuell orientering, til oppgjør med trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Etikkråd smuldret opp

Siste nytt er at Google avvikler sitt blodferske etikkråd, Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC), som ble etablert så sent som forrige uke.

Det melder Vox. En talsperson fra Google uttaler til nettstedet:

– Det har blitt klart at under de rådende omstendighetene så kan ikke ATEAC fungere som ønsket. Derfor legger vi ned rådet og går tilbake til tegnebrettet. Vi skal fortsatt være ansvarlige i arbeidet med de viktige problemstillingene som AI reiser, og vil finne andre måter å innhente eksterne meninger om disse temaene.

Rådets 8 utpekte medlemmer skulle jobbe med etiske problemstillinger knyttet til ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens. Deres mandat omfattet noen av selskapet mest «kompliserte utfordringer» med prinsipper rundt teknologi som ansiktsgjenkjenning og maskinlæring.

Helt fra kunngjøringen støtte rådet på problemer. Alessandro Acquisti, professor ved Carnegie Mellon og ekspert på personvern, trakk seg etter få dager.

Nærmere 2 500 Google-ansatte har signert et opprop for å fjerne rådsmedlem Kay Coles James, lederen for den konservative tankesmien The Heritage Foundation. Hun er anklaget for å være innvandringsfiendtlig og negativ til LHBT-miljøet, altså lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Nå blir det ikke noe av etikk-rapporten som ATEAC etter planen skulle levere innen utgangen av året.

Metoo-opprør i Microsoft

På samme tid kommer det fram at en lang rekke kvinner i Microsoft den siste tiden har delt erfaringer og historier om uønsket seksuell oppmerksomhet og diskriminering på arbeidsplassen.

Quartz viser til mer enn 90 sider med dokumentasjon, som inkluderer mye epost-korrespondanse som også er sendt på kopi til toppsjef Satya Nadella og juridisk direktør Brad Smith.

For bare en drøy måned siden fikk Microsoft-ledelsen også åpne protestbrev fra ansatte, som nekter å utvikle Hololens-briller for militær bruk.