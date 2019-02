Google+ stenges den 2. april. Det er likevel mulig å la innholdet ditt leve videre

Google kom onsdag denne uken med en endelig tidsplan for nedleggelsen av forbrukerversjonen av Google+, selskapets nokså mislykkede forsøk på lage en konkurrent til Facebook. Allerede i oktober i fjor ble det klart at tjenestene skulle legges ned, etter at det var blitt oppdaget store, potensielle lekkasjer av brukerprofildata. I desember ble det bestemt at nedleggelsen skulle framskyndes med flere måneder, noe som skyldtes ytterligere sikkerhetsproblemer.

Eksterne tjenester slutter å fungere

Nå er det altså klart at stengingen av forbrukerkontoene vil skje den 2. april. Selve slettingen av dataene vil ta flere måneder, og ifølge Google vil de kunne være tilgjengelige i mellomtiden.

Allerede før nedstengningen, faktisk allerede i begynnelsen av neste uke, vil det ikke lenger være mulig for brukerne av Google+ å opprette nye profiler, sider, fellesskap eller begivenheter.

I løpet av noen uker vil eksterne «widgets» med Google+-innloggingsknapper slutte å fungere på de fleste nettsteder. Fra og med den 7. mars kan ikke Google+ brukes som kommentarfelt på eksterne nettsteder.

Eksport og import

Selv om mange for lengst har forlatt tjenesten, er det fortsatt en god del som bruker Google+ til å publisere innhold, kanskje ikke så ulikt det en kan gjøre på en blogg. Disse kan være interesserte i å beholde dataene eller å ta dem i bruk i en annen tjeneste.

Google tilbyr verktøy som gjør det mulig å laste ned alle dataene fra egen Google+-profil.

Fra tredjeparter finnes det dessuten verktøy som gjør det mulig å eksportere Google+-dataene i formater som kan importeres direkte inn i for eksempel Wordpress eller Google Blogger. Et slikt verktøy er Google Plus Exporter, et freemium-basert verktøy som kan brukes gratis for å håndtere inntil 800 poster per Google+-feed.

Ønsker man å importere flere Google+-poster enn dette en bloggtjeneste, koster verktøyet knapt 20 dollar.

Google skal fortsatt tilby Google+ til G Suite-kunder og er i ferd med å videreutvikle tjenesten.

