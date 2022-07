Google Wallet rulles på nytt ut i Norge

Det hittil siste kapittelet i Googles historie om betalingsapper på mobil skrives i disse dager, ved at Google Pay for Android skifter navn til Google Wallet og får en del ny funksjonalitet.

Dersom Google Wallet-navnet høres kjent ut, skyldes det nok at dette er et produktnavn Google også tidligere har brukt om en ganske lignende app som ble lansert allerede i 2011. Da Android Pay ble lansert i 2015, ble Google Wallet behold som en app for betaling mellom brukere av appen. I 2018 kom Google Pay med funksjonalitet fra begge de to appene. Google Wallet ble likevel ikke kansellert før i 2020, men skiftet i mellomtiden navn til Google Pay Send.

Mer integrasjon

En lommeboks funksjonalitet inkluderer ikke bare betalingsmidler, men også mulighet for oppbevaring av blant annet annen informasjon, inkludert ulike bevis og billetter.

Slik er det fortsatt i Google Wallet, hvor man i tillegg til betalingskort, også kan legge til blant annet reisekort, stamkundekort og gavekort. Via nettsteder som støtter det, samt fra flere andre Google-apper, slik som Gmail, er det også mulig å legge til slik som ombordstigningskort og arrangementsbilletter. Også bilnøkler blir nevnt.

Det skal også være mulig å dele slik informasjon den andre veien, i alle fall i Gmail, Kalender og Assistent, dersom personverninnstillingene i Wallet-appen tillater dette.

Den kontaktløse betalingen skal fungere akkurat som med Google Pay.

I utgangspunktet skal overgangen fra Google Pay til Google Wallet skje av seg selv på enhetene. Om ikke kan Google Wallet installeres fra denne siden.