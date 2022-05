Teknologinettsted er skeptisk: – Google gjør nye forsøk med gamle fiaskoer

Google ramset opp mer enn 100 nyheter under sin I/O-konferanse i begynnelsen av mai. Men flere av de største lanseringene var nye forsøk med produkter som er presentert tidligere, men lagt på is.

Teknologinettstedet Ars Technica er blant dem som er skeptiske til at Google ikke ser ut til å ha hatt en langsiktig utviklingsplan på så mange produktområder, men gjør nye forsøk med det som har blitt sett på som tidligere fiaskoer. Nettstedet tviler på at selskapet vil klare å ta igjen konkurrentene som har utviklet produktene sine kontinuerlig siden Google la dem bort.

Nettbrett, Google Wallet og Google Glass er slike nye forsøk. Også Googles nye smartklokke er noe mange vil huske fra noen år tilbake, men det er faktisk et gjensyn Google kan lykkes med, tror nettstedet.

Brett nummer to siden 2015

Google annonserte at de vil optimalisere en rekke sentrale apper, som Youtube, Google Maps og Chrome, for nettbrett, og at de også har fått tredjeparter som Facebook, Zoom og Tiktok til å lage apper for android-nettbrett.

Det kommende Google-nettbrettet som selskapet viste fram, med lansering en gang i 2023, så imidlertid ikke ut som noe som vil kunne nå opp mot konkurrentenes hardware, mener Ars Technica, og peker på at Googles nettbrett-tradisjoner bare består av Pixel C-brettet i 2015 og Pixel Slate i 2018.

Apple er ute med niende generasjon av sin ordinære Ipad, og har dessuten fem generasjoner med toppmodellen Ipad Pro bak seg.

Nedstrippede briller

Den nye versjonen av Google Glass som ble vist fram på I/O-konferansen var bare en prototyp, men ut ifra det som ble vist fram, kan det virke som om Google ser for seg noe veldig likt de opprinnelige Google Glass fra 2012, men uten kameraet som skapte så mye oppstyr.

I stedet har man valgt å spisse bruken til oversetting. Brillen inneholder en mikrofon som tar opp lyden av den du snakker med, og så får du det simultanoversatt på brilleglasset. Dette var imidlertid et mulig bruksområde for den opprinnelige Google-brillen også, og selv om Googles oversettingsverktøy er langt mer avansert i dag enn for ti år siden – er Ars Technica skeptisk til om det er nok til å gjøre Google Glass-fiaskoen fra 2012 om til en Google Glass-suksess i 2022.

En hemsko er for eksempel at hvis du skal føre en samtale med noen, og ikke bare høre på, så må også den du snakker med, ha Google-brillene. Eller så må du ha med deg to par selv.

Nok en betalingsløsning

Google Wallet ble første gang brukt som produktnavn i 2011. Men Google Checkout, Google Tez, Android Pay og Google Pay er også navn på til dels overlappende betalingstjenester Google har hatt gående i hele eller deler av verden de siste ti årene.

Googles betalingsapper har ikke hatt i nærheten den samme suksessen som Apple Pay, blant annet på grunn av stadige rebrandinger og langt fra sømløse overganger mellom gamle og nye tjenester.

Om Google Wallet «2.0» – som i tillegg til betaling også skal kunne brukes til å samle lommebokfyll som boardingpass, ID-kort og vaksinedokumentasjon – viser seg å være den endelige løsningen for Googles betalingstjenester, får vi se når tjenesten etter hvert rulles ut i 40 land, inkludert Norge. Foreløpig finner du bare Google Pay i app-butikken.

Smartklokke for fremtiden?

Google lanserte sin første smartklokke i 2016, og viste fram sin andre nå i mai. Om den kommer til å gå og gå til den møter butikkdøra når den lanseres til høsten, eller om den rett og slett møter veggen, gjenstår å se. Men Googles samarbeid med Samsung kan gi den drahjelp.

Googles smartklokke-operativsystem, Wear OS, lå lenge til nedfalls, men da Samsungs Galaxy Watch 4 kom 2021, var det med Wear, og ikke Samsungs eget Tizen-operativsystem. Dermed spratt Wears markedsandel opp fra rundt tre prosent til drøyt 17. Plusser man på Google-oppkjøpte Fitbit og de Samsung-klokkene som fremdeles bruker Tizen, kan Wear-markedsandelen snart være større enn de rundt 22 prosentene til Apples Watch OS.

Man regner også med at Google/Samsung-samarbeidet vil føre til at Pixel Watch blir utstyrt med Samsungs Exynos-brikker. I så fall vil de ikke være avhengig av SoC-brikker fra Qualcomm, som de aller fleste smartklokke-produsentene utenom Apple og Samsung bruker.

Mange mener at det vil gi Googles smartklokker bedre ytelse enn Qualcomm-utstyrte konkurrenter, og Ars Technica tror derfor at Pixel Watch kan bli den ene Google-relanseringen som lykkes.

Men, som de sier i klokkekretser: Time will show.