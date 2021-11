Grafikkort for store summer stjålet i California. EVGA kritiseres for å la eventuelle kjøpere ta støyten

EVGA, som er ett av flere selskaper som blant annet lager grafikkort med Nvidia-grafikkprosessorer, melder i et innlegg på sitt forum at et ikke oppgitt antall grafikkort nylig ble stjålet fra en lastebil som fraktet dem fra San Fransisco til EVGAs distribusjonssenter i det sørlige California.

I innlegget oppgis det at veiledende pris på de stjålne kortene er fra 329,99 til 1959,99 US dollar, noe som tilsier at forsendelsen inneholdt kort i hele spennet fra RTX 3060 til toppmodellen RTX 3090.

I Norge koster RTX 3060-kort for tiden et sted fra 7000 til 11.000 kroner, hvis man i det hele tatt kan finne en forhandler som har det på lager. Prisen på RTX 3090-kort begynner på rundt 23.000 kroner for det billigste, mens det dyreste ligger på rundt 29.000.

Har serienumrene, men vil ikke offentliggjøre dem

I innlegget skriver EVGA videre at de ikke vil la noen registrere kortene i EVGAs register eller etablere en garantisak på de stjålne kortene. De påpeker også at potensielle kjøpere kan sjekke serienummeret på kort de har kjøpt, eller vurderer å kjøpe, på EVGAs nettsider. I tillegg heter det i innlegget at kort som kan registreres på «My Products» på nettsiden deres, ikke er blant de stjålne kortene.

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Ultra koster over 23.000 kroner i Norge. Foto: EVGA

Dette impliserer at EVGA har fullstendig oversikt over serienumrene, men ikke har offentliggjort listen. I innlegget presiserer EVGA også at det er straffbart å «kjøpe eller motta» tyvegods. Dette er det flere kunder som reagerer kraftig på. De mener EVGA lar forbrukerne i stikken ved å la dem betale for stjålne kort, før de kan oppdage at kortene de har kjøpt er tyvegods. EVGA har enn så lenge ikke svart på kritikken, så vidt vi har kunnet se.

Lav tilgang, høy etterspørsel, høy pris - og ulovlige metoder

Godt over et år etter at Nvidias RTX 30x0-serie grafikkort så dagens lys, er tilgangen fremdeles heller laber. Etterspørselen er fortsatt høy, og dermed har prisene steget til enorme høyder. På bruktmarkeder som finn.no og ebay.com ligger bruktprisen ofte på det dobbelte av veiledende pris eller enda høyere.

Grafikkort av alle slag er mangelvare, og produsenter har begynt å gjenoppta produksjonen av forrige generasjon kort i et forsøk på å tilfredsstille mer av etterspørselen – og samtidig tjene ekstra penger på utgått vare, selvsagt.

Noen forhandlere – også i Norge – har til og med tatt ulovlige metoder i bruk når enkelte kunder har ventet i ett år eller mer på kortene de har bestilt.

Brikkemangelen har skapt en ny hverdag for mange teknologientusiaster, og vi har for eksempel senest sommeren 2021 skrevet om noen som tapet 256 prosessorer til kroppen for å smugle dem over grensen.