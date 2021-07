Smuglere teipet 256 Intel-prosessorer til kroppen

Selv om det er en svak forbedring å spore når det gjelder tilgjengelighet og pris på grafikkort, sliter verden ennå med en akutt mangel på databrikker av ulike slag.

Den kanskje beste indikatoren på nettopp det, er at det smugles prosessorer – og ikke bare nyeste generasjon av dem, heller. Noen kan også melde om svindlere som lager falske databrikker.

Det var PC Gamer som først meldte om smuglingsforsøkene.

Tatt på fersk gjerning

Det har nettopp blitt offentlig kjent at to smuglere ble tatt på fersk gjerning 16. juni i år, da de forsøkte å smugle Intel-CPU-er over broen som forbinder fastlandet med Hongkong og Macao.

Teipet 256 CPUer til kroppen Foto: Hong Kong Customs/HKEPC

Festet på kroppen med plastfolie hadde de hele 256 prosessorer av typen i7-10700 og i9-10900K, til sammen verdt rundt én million norske kroner.

Ti dager senere ble enda et smuglingsforsøk stoppet på samme sted av tollmyndighetene i Hongkong, denne gang med 52 prosessorer som var forsøkt skjult mellom forsetene på en bil. Også denne gangen var det Intel-prosessorer, men nøyaktig modell er ikke oppgitt.

Politiet mener dette smuglingsforsøket har forbindelse med det førstnevnte, men har ikke sagt noe om hvordan.

Prosessorer, RAM, telefoner ... og sminke?

Det spekuleres dessuten på om smuglerne kanskje foretrekker Intel fremfor AMD Ryzen, siden sistnevnte har tusenvis av små kontaktpinner som lett blir bøyd og ødelagt om prosessorene ikke pakkes riktig.

Nylig ble et tredje smuglingsforsøk stanset, denne gang ved kontrollpunktet Lok Ma Chau mellom Shenzhen og Hongkong.

I kasser, sammen med en masse tilfeldige elektronikkdeler, ble det funnet ikke mindre enn 2200 prosessorer, over 1000 RAM-moduler og 630 smarttelefoner – i tillegg til en del sminke, visstnok. Verdien av beslaget ble oppgitt til rundt 4,5 millioner norske kroner.

I Kina straffes smugling av denne typen med opptil 2,25 millioner norske kroner i bot og opptil syv år i fengsel.