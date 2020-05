Hackere stjal informasjon om Easyjet-kunder

Det britiske flyselskapet Easyjet opplyser at de har vært utsatt for et hackerangrep. Informasjon om 9 millioner kunder er på avveie.

I en børsmelding opplyser selskapet at det er epostadresser og detaljer om reiser som er stjålet. Kredittkortopplysninger er kommet på avveie fra 2.208 kunder, og de det gjelder er kontaktet.

– Vi vil unnskylde overfor de kundene som er rammet av denne hendelsen, sier Easyjets leder Johan Lundgren.

