Nå er det 2,4 millioner som bruker Vivaldi

Den «norske» nettleseren Vivaldi, har nå nådd 2,4 millioner brukere, forteller grunnleggeren, Jon von Tetzchner, til Digi.no da vi møtte ham for en prat i Vivaldis hovedkontor ved Akerselva i Oslo. For tre år siden fortalte von Tetzchner at brukertallet trolig var på et sted mellom 1,2 og 1,3 millioner.

Med denne brukermassen, som har økt med omtrent 100.000 personer på et drøyt år, vil Vivaldi neppe bli verdensledende i brukertall med det første.

Men det er heller ikke ambisjonen.

Nettleseren ble grunnlagt etter at Opera – von Tetzchners forrige nettleserprosjekt – tok en annen retning enn mange av fansen likte. Jon von Tetzchner hadde da solgt seg ut av Opera, og hadde ingen mulighet til å stoppe endringen.

Han startet Vivaldi for egen regning i 2016, og selv om selskapet har en omsetning på en drøy dollar per bruker, går de ennå ikke med overskudd.

Driftskostnadene som ikke dekkes av omsetningen, trekkes fremdeles fra von Tetzchners egen lommebok.

Vil forby profiler uten samtykke

Jon von Tetzchner kan kanskje best beskrives som en slags internett-idealist, og han er stadig i tottene på Microsoft, Google og Facebook/Meta, for å nevne noen, fordi han mener de ikke ivaretar folks personvern godt nok.

– Det burde bli forbudt å lage profiler på folk uten at de eksplisitt har samtykket til det, sier han til Digi.

Jon von Tetzchner vil helst forby slik datainnsamling som mange teknologigiganter driver med. Foto: Are Thunes Samsonsen

Han har heller ikke noe særlig til overs for kryptovaluta.

– Hele kryptofantasien er designet for å lokke deg inn i et system som er ekstremt ineffektivt, forbruker enorme mengder med energi, bruker store mengder maskinvare som ville ha gjort større nytte ved å bli brukt på noe annet, samt ofte resulterer i at en gjennomsnittlig person taper pengene de eventuelt har brukt på det, skriver von Tetzchner.

«The Sopranos»

Foruten selskapets 54 ansatte i Oslo, Reykjavik og Magnolia i USA, har de en liten gruppe på noen hundre entusiaster som bidrar med tilbakemeldinger og testing av nettleseren og diverse tjenester.

– De elsker det vi bygger, tester nettleseren regelmessig og gir verdifulle tilbakemeldinger, forteller Vivaldis sjef for PR og kommunikasjon, Varsha Chowdhury i en epost til Digi.no.

Disse utvalgte kalles «Sopranos», men de har ikke noe med mafiafamilier i New Jersey å gjøre. I stedet er det medlemmer av Vivaldis nettsamfunn på vivaldi.net som enten har kontaktet Vivaldi på egen hånd for å bidra, eller som har utmerket seg på dette området og har blitt invitert inn i gruppen av selskapet.

Selve nettsamfunnet teller nå omtrent en og en kvart million medlemmer, men bare et fåtall av dem er medlem av den eksklusive Sopranos-klubben.

Brukere som blir en Soprano belønnes med tilgang til interne versjoner av nettleseren, bug-sporingssystemer og direkte kontakt med utviklere.

Stadig utvikling

Vivaldi er under stadig utvikling, og er nå i versjon 5.5. Den er gratis å laste ned og inneholder blant annet innebygget reklameblokkering og andre funksjoner for brukerinnstilling og vern av privat informasjon.

Sommeren 2022 kom også en innebygget e-postklient.