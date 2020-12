Har blitt kalt for den virkelige Y2K-feilen. I år fylte Windows Me 20 år

Mange gledet seg til en ny Windows-versjon for forbrukere da Microsoft den 14. september 2000 gjorde Windows Millenium Edition (Me) allment tilgjengelig. Selskapet hadde stor suksess med tidligere utgaver av denne operativsystemserien, altså Windows 95 og 98. En oppdatering til sistnevnte kom i form av Windows 98 Second Edition (SE) i mai 1999.

Dessverre innledet Windows Me en periode hvor annenhver Windows-versjon var mer eller mindre mislykket. Windows Vista og Windows 8 var de to andre i denne rekken, som heldigvis ikke har vist seg igjen etter lanseringen av Windows 10.

Hva var det som var så galt med Windows Me, da?

Vel, ganske mye. Så mye at den etter hvert fikk tilnavnet «Windows Mistake Edition».

Stabiliteten var blant de største problemene. I en Digi.no-artikkel fra 2001, som diskuterer om det er lurt å oppgradere eldre PC-er til Windows XP, gjengis det informasjon fra Microsoft om at Windows 9x og Windows Me samlet og i gjennomsnitt krasjet hver tredje dag. Trolig bidro Windows Me til å trekke dette tallet betydelig i negativ retning.

Skrivebordet i Windows Millennium Edition. Skjermbilde: Wikimedia

I en annen Digi.no-artikkel, også den fra 2001, omtales en reklamekampanje hvor Microsoft spøkte med BSOD (Blue Screen of Death). Saken avsluttes på følgende måte:

«Idet denne artikkelen skulle sendes til publisering, bestemte journalistens Windows Me-maskin at det var på tide med en pause. Maskinen frøs, og måtte restartes før arbeidet kunne avsluttes.»

Og slik gikk ofte dagene for alle som ikke fikk PC med Windows 2000 eller en Mac, helt fram til Windows XP meldte seg.

To familier

Før Windows XP hadde nemlig Microsoft to Windows-familier en NT-basert for profesjonelle brukere og Windows 9x-familien, beregnet for ikke fullt så profesjonelle brukere. Windows Me var en videreføring av sistnevnte.

Windows XP, som kom høsten 2001, kombinerte funksjonalitet fra begge seriene og har blitt regnet som et ganske bra operativsystemet, selv om den innebygde sikkerheten ikke var mye å skryte.

Store kompatibilitets-problemer

Manglende stabilitet var ikke det eneste problemet med Windows Me. Et annen var at operativsystemet var langt mer kresent når det gjaldt maskinvare og drivere. I utgangspunktet kan dette være positivt, da dårlige drivere ofte fører til ustabilitet. Men i Windows Mes tilfelle førte det bare til at maskinvare ikke fungerte skikkelig. Riktignok kom gjerne maskinvareleverandørene med nye drivere etter hvert som problemene ble oppdaget, men det var i seneste laget for dem som allerede hadde oppgradert til Windows Me på sin eksisterende PC.

Disse problemene skal blant annet ha gjort det vanskelig å få skrudd av PC-en på annen måte enn å nappe ut strømmen.

Norsk oppgraderings-CDROM for Windows ME. Foto: Harald Brombach

Reinstallerte virus

Windows Me kom også med en del interessante nyheter som har blitt videreført i senere Windows-versjoner, men ikke alle var like vellykkede i første forsøk. Systemgjenoppretting (System Restore) gjorde det mulig å rulle tilbake systemet til en tidligere og fungerende tilstand. Men det viste seg raskt at denne funksjonen også kunne bidra til å reinstallere virusinfiserte systemfiler, dersom brukeren allerede hadde greid å få fjernet viruset fra filene.

I tillegg kom en mengde andre større og mindre feil som bidro til å gi operativsystemet et svært dårlig rykte. Mottakelsen bidro nok sterkt til at Windows XP kom bare ett år senere.

I 2006 kåret amerikanske PC World de 25 verste teknologiproduktene til da. Windows Me havnet der på 4. plass, bak American Online, RealNetworks RealPlayer og Syncronys SoftRAM. I artikkelen blir Windows Me kalt for den virkelige millenniumsfeilen.