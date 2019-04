Har levd i 17 år – nå er det helt slutt for Windows XP

Selv om støtten av operativsystemet windows XP ble avsluttet for lenge siden for de aller fleste brukere, har diverse varianter av operativsystemet fortsatt holdt det gående. Nå er det imidlertid helt slutt, som blant andre nettstedet TechRepublic fikk med seg.

Den 9. april avsluttet nemlig Microsoft støtten for det Windows XP Professional-baserte operativsystemet Windows Embedded POSReady 2009, som man kan lese av Microsofts egen livssyklus-oversikt på selskapets støttesider.

Bedriftsrettet spesialutgave

Windows Embedded POSReady 2009 er et bedriftsrettet operativsystem beregnet på å koble sammen «point of service»-løsninger, slik som for eksempel kassaapparater, med servere og tjenester.

Embedded POSReady 2009 er den siste versjonen av Windows som er basert på Windows XP, et operativsystem som først ble lansert i 2002 under versjonnavnet Windows NT 5.1.

Til sammen har XP dermed eksistert i 17 år, som gjør den til den lengstlevende Windows-utgaven noensinne.

Windows XP sin tidslinje, med Embedded POSReady 2009 som aller siste fase. Foto: Wikipedia

Brukes ennå av mange

Støtten av de mer «vanlige» utgavene av Windows XP ble avsluttet for lenge siden. Windows XP Service Pack 3, som først kom ut i 2008, mistet utvidet støtte allerede den 8. april 2014.

Det er fremdeles en god del som bruker Windows XP. Ifølge nettstedet NetMarketShare har operativsystemet en global markedsandel på 3,72 prosent. Linux har til sammenligning 1,51 prosent, og Windows 8.1 sitter på 4,76 prosent.

Windows XP har dukket opp i noen overraskende sammenhenger i senere år. I 2017 merket journalister seg at operativsystemet ble startet opp i flyoperasjonsrommet om bord på det britiske hangarskipet HMS «Queen Elizabeth».

