Hemmelig prosjekt: – Apple vil sende mobildata direkte til iPhone med satellitter

Stadig flere store teknologiaktører har begynt å fatte interesse for satellitteknologi, og nå ser det ut som giganten Apple også snuser på satellitt-relaterte planer.

Bloomberg har vært i kontakt med kilder som hevder at Apple i hemmelighet jobber med et prosjekt som kan innebære å tilby et eget mobilnett via satellitter, for på den måten å sende mobildata direkte til Apple-enheter uten å være avhengig av tradisjonelle mobilnett.

Mange erfarne ingeniører på laget

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, men kommer fra kilder på innsiden som skal ha kjennskap til saken.

Ifølge kildene har Apple hyret rundt et dusin erfarne ingeniører fra både romfarts-, satellitt-, og kommunikasjonsindustrien til å jobbe med prosjektet. Målet er å sette planene ut i live innen fem års tid.

Teamet ledes av Michael Trela og John Fenwick, to ingeniører som tidligere har ledet Skybox Imaging, et selskap som spesialiserte seg på fotografering og analyser via satellitter. Dette selskapet ble solgt til Google i 2014, og allerede i 2017 meldte Trela og Fenwick overgang fra Google til Apple for å jobbe med maskinvare.

Prosjektet skal ennå befinne seg i en tidlig fase, og Apple har ennå ikke forpliktet seg til å fullføre planene. Apple-sjefen selv, Tim Cook, skal imidlertid ha vist interesse for prosjektet, som tyder på at planene har prioritet hos selskapet.

Kan få flere bruksområder

Det er ikke helt kjent akkurat hva det er Apple planlegger med satellittene, men basert på opplysningene som har dukket opp er det altså sannsynlig at selskapet ønsker å kunne tilby internett-tjenester til Apple-kunder utenfor vanlige mobilnett.

Bloomberg spekulerer også i at selskapet muligens også utforsker satellitteknologier for å kunne tilby mer presis posisjonssporing for Apple-produkter for på den måten å for eksempel lage bedre karttjenester. Sammenkobling av enheter uten tradisjonelle nett er en annen mulighet.

Ifølge Bloombergs kilder skal den nye satellittsatsingen være ett av flere «spesialprosjekter» som Apple nå er i gang med som ledd i utviklingen av nye, store produktkategorier. Det er uvisst hvilke andre prosjekter som er underveis fra iPhone-giganten.