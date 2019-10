Trapper opp satsingen kraftig: SpaceX vil skyte ut 30 000 flere internett-satellitter

Elon Musk og hans selskap SpaceX har allerede kommet i gang med sitt ambisiøse, satellittbaserte internett-system, Starlink. Nå ser det ut til at de øker innsatsen kraftig for å gjøre Starlink til et innflytelsesrikt konsept.

Som blant andre nettstedet SpaceNews rapporterer har SpaceX søkt om tillatelse til å sende opp hele 30 000 i tillegg til de 12 000 som selskapet allerede har planlagt.

Har skutt ut de første

Søknaden ble denne gangen ikke sendt til FCC, men til FN-byrået International Telecommunication Union (ITU), som har i oppgave å koordinere satellitter på internasjonalt nivå for å forhindre signalforstyrrelser.

En rekke tekniske detaljer skal være inkludert i søknaden, men det fremkommer ikke av dokumentene akkurat når SpaceX har planer om å sende opp de 30 000 satellittene.

SpaceX' store satellittkonstellasjon vil komme på plass i flere ulike faser, hvorav den første ble påbegynt i mai i år, da selskapet sendte ut de første 60 satellittene og direktesendte hele seansen på nettet.

Ifølge en statusoppdatering som kom i slutten av juni hadde 57 av satellittene oppnådd kontakt med bakkestasjoner, og det neste steget var å begynne å sende bredbåndssignaler og teste forsinkelsen og kapasiteten ved å strømme videoer og spille spill som krever mye båndbredde.

Godkjente én million bakkestasjoner

Som digi.no meldte i slutten av april har SpaceX foreløpig fått godkjennelse fra FCC til å sende ut 4 409 satellitter, og FCC har allerede godkjent byggingen av én million bakkestasjoner som skal bli en sentral del av Starlink-nettverket.

Disse stasjonene benytter en såkalt «phased array»-løsning til å kommunisere med satellittene, som innebærer å «styre» strålene for å spore satellittene på en presis måte mens de går i bane rundt Jorden.

Når det gjelder selve satellittene har SpaceX tidligere opplyst at hver satellitt veier 227 kilogram og har flere høykapasitetsantenner og ett solpanel. Satellittene er designet på en måte som gjør dem enkle å masseprodusere – noe som er nødvendig med tanke på det store antallet som skal sendes opp.

Én gigabit per bruker

Målet med det ambisiøse prosjektet er altså å tilby rimelig og tilgjengelig internett i hele verden. SpaceX har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker, etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

SpaceX er ikke alene om konseptet. I mars skrev digi.no om OneWeb, som skal bestå av 900 satellitter og tilby 3G, LTE, Wi-Fi og 5G-dekning over hele verden. Ikke minst har også Amazon kastet seg på idéen, med 3 000 planlagte satellitter.

Som digi.no rapporterte i august tyder analyser på at forbrukere kan spare store beløp på Amazons og SpaceX' internett-satellitter, fordi det vil øke konkurransen og gi brukere som ellers kun har ett alternativ flere muligheter.

