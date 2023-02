Her er Googles AI-satsing

Google har brukt 3,1 milliarder kroner på å investere i AI-selskapet Anthropic, har Digi tidligere skrevet. Det har vært ganske stille fra Google etter at OpenAI lanserte sin ChatGPT, og Microsoft presenterte i januar at de har gått inn i en flerårig lang avtale verdt milliarder av dollar. I en presentasjon i Paris viste Google endelig frem hva de har jobbet med.

I forkant av presentasjonen skrev Google-sjef Sundar Pichai i et blogginnlegg, der han sa at de i løpet av de neste ukene vil ha sitt AI-drevne søk tilgjengelig for allmennheten. Tjenesten til Google heter Bard og vil være Googles Chat GPT-konkurrent. Nå har Google vist oss hvordan dette vil se ut.

Oversettelse

Fra Googles Paris-kontor, et av de viktigste AI-kontorene til Googles søk , presenterte AI-sjef Parabahkar Raghavan Googles nye AI-satsing. Raghavan startet presentasjonen med å fortelle hvor mye kunstig Intelligens Google allerede har i Google-søk.

Raghavan sier at de nå skal starte å rulle ut en forbedret Google Translate som oversetter ord og gir flere alternativer, slik at man kan bruke rett oversettelse.

Parabahkar Raghavan fortalte fra scenen i Paris at det ikke er nok med bare oversettelse av tekst, Google er fokuserte på at du også skal kunne bruke bilder både i søk, og for å skjønne hva du ser på. Skjermbilde: Google

Raghavan kunne fortelle at 10 milliarder brukere bruker Google Lens i måneden. Google oppdaterer nå Google Lens til å oversette teksten på bilder direkte, uten å legge på en tykk bakgrunn over teksten. I stedet bruker de AI til å generere fyll slik at den oversatte teksten ser ut som en naturlig del av bildet.

Googles AI ute i Beta

Nå er Bard klar, samlingen av Googles mangeårige AI-forskning, klar. De lanserte denne uka Bard i lukket beta. AI-roboten til Google vil i første omgang være basert på en av Googles mindre modeller.

– Når vi legger inn generativ AI inn i søk vil fantasien være den eneste begrensningen til Google søk, sa Raghavan på scenen i Paris.

Han fortsatte med å fortelle at selskapet nå også vil slippe en API til utviklere slik at flere vil kunne bruke Googles AI-verktøy.

Raghavan holdt fortsatt kortene tett mot brystet men var tydelig på at Bard vil etterhvert bli tilgjengelig for et bredere publikum, selskapet vil bare være helt sikre på at de fyller Googles etiske rettningslinjer for AI.

Kart

Chris Phillips fra Google Maps presenterte en rekke nye funksjoner som gjør det lettere å bruke Google maps med elektriske biler. Skjermbilde: Google

Google oppdaterer også Google maps. Kart-tjenesten til Google bruker nå kunstig intelligens for å generere 3D-kart av større byer, ved hjelp av data fra «street view» og satellitt. Google legger også inn lade-data inn i Google-maps.

Google kan dermed planlegge rute for elbil-turen din ved å legge inn ladestopp. I første omgang kommer dette til biler med innebygget Google maps. Navigeringsappen Waze vil la deg legge inn detaljer om elbilen din slik at appen kan finne hvor ladere til din bil er.