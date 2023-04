Styrker personvernet: Dette skal Google nå tvinge app-utviklere til

De fleste brukere av applikasjoner og internettjenester vet hvor vanskelig det kan være å slette data og kontoer på en enkel og oversiktlig måte om man ikke lenger ønsker å bruke produktet. Dette ønsker Google å fikse på, melder blant andre Engadget.

På Android-utviklerbloggen opplyses det nå at Google innfører nye retningslinjer for apputviklere som skal styrke personvernet for brukere.

Mer kontroll

De nye retningslinjene innebærer at enhver apputvikler må gjøre det mulig for brukere å enkelt slette kontoer og data knyttet til Android-applikasjoner – både fra selve appen og på nettet.

– Selv om Google Play allerede lar utviklere fremheve alternativene sine for sletting av data, vet vi at brukere ønsker en enklere og mer konsistent måte å forespørre dette på. Ved å lage en mer intuitiv opplevelse med denne policyen håper vi å bedre informere våre brukere om alternativene som er tilgjengelige for kontroll av data og skape mer tillit til appene og til Google Play generelt, skriver Google.

Kravet om å gjøre det mulig å slette via nettet er ekstra viktig, sier selskapet, fordi brukere da kan forespørre sletting av data og konto uten å måtte reinstallere appene.

Selskapet presiserer at utviklere heretter må slette alle dataene som er knyttet til kontoen hver gang en bruker sender en forespørsel om sletting av kontoen sin.

Følger etter Apple

Endringen medfører også flere valgmuligheter, ved at brukere som ikke ønsker å slette kontoen sin fullstendig kan velge å slette spesifikke typer data, slik som for eksempel aktivitetshistorikk, bilder og video.

De nye reglene trer i kraft først tidlig neste år, kan Google opplyse. Årsaken til at kunngjøringen kommer såpass tidlig er for å gi utviklere tid til å tilpasse seg, særlig utviklere som ikke allerede har på plass funksjonalitet for sletting av data eller som ikke har tilstedeværelse på nettet.

Utviklere som trenger enda mer tid kan søke om utsettelse til 31. mai neste år.

Googles nye retningslinjer følger Apple, som innførte en lignende ordning i juni i fjor. I Apples tilfelle ble utviklere påkrevd å gi brukere mulighet til å slette kontoen sin og alle data i selve appen fra og med 30. juni 2022. Apple krever også at slettefunksjonen er enkel å finne i appen, og at det ikke er tilstrekkelig å kun tilby midlertidig deaktivering av kontoen.