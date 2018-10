Her er Microsofts nye 16 år gamle sjefer 

LYSAKER (digi.no): Girls Takeover er en dag i regi av Plan, der toppledere over hele verden gir bort jobben sin til en ung jente en dag. Rundt omkring i verden har jenter tatt over jobbene til statsledere, lederstillinger hos Google og Facebook. I Norge ble jobben som utviklingsminister og jobben som administrerende direktør i Microsoft Norge overtatt av jenter.

– Så jeg er her for å vise at man kan sitte i rullestol og ha en lederstilling samtidig

For 16 år gamle Nikita Abbas fra Ulsrud videregående i Oslo var det ikke bare viktig å vise at jenter kan, men også folk med en funksjonshemming.

– Jeg har faktisk ikke sett noen norske toppledere som sitter i rullestol. Så jeg er her for å vise at man kan sitte i rullestol og ha en lederstilling samtidig, fortalte Nikita Abbas under Microsoft Norges morgenmøte.

– Vi er her fordi vi vil være med på å få satt fokus på kvinner i ledende stillinger, sier Abbas.

Den vanlige sjefen ville lytte

Vanligvis er det Kimberly Lein-Mathisen som er administrerende direktør i Microsoft Norge. Men ikke i dag.

– Vi er åpne for å høre alt dere tenker om oss, sier hun til ledertrioen.

Fra venstre: Direktører for løsningssalg Morten Meier og Charlotte Sylvia Dalen Tjore, administrerende direktører Kimberly Lein-Mathisen og Nikita Abbas, direktører for offentlig sektor Lena Lundgreen og Sunniva Kielland Einejord. Foto: Kjersti Flugstad Erikse

Selv er hun blant annet opptatt av koding i skolen som en måte å rekruttere kvinner til teknologibransjen.

– Hvis vi kan få en time med koding inn i skolen, kan det gjøre stor forskjell. En time med koding kan faktisk åpne mange øyne, fordi mange ikke kan noe om koding, sier Lein-Mathisen.

Ifølge Plan ser mange bedrifter ser Girls Takeover som en mulighet til å få innspill fra unge jenter, og noen tar over sosiale medier når de er sjef.

Dobbelt så mange Girl Takeovers på et år

I Norge har antall bedrifter som har sagt ja omtrent doblet seg på dette ene året, fra 17 til over 30. Microsoft hadde én jentesjef i fjor, og tre i år.

Plan International Norges generalsekretær Kari Helene Partapuoli sier at støtten fra norske bedrifter betyr mye.

– Det er spesielt viktig er det å få med seg it- og teknologibedrifter for å sette fokus på økende digitale ulikheter mellom kjønnene, sier Partapuoli.

Girls Takeover markeres på FNs internasjonale jentedag. Plan mener at Girls Takeover kan være med på å styrke jenter og kvinners stilling verden over.

– Flere steder i verden ser vi at jenter ikke får den samme tilgangen til internett, og at de går glipp av muligheten til å utvikle nødvendig teknologikompetanse for framtidens jobbmarked, sier Partapuoli.

Fikk lyst til å jobbe i Microsoft

Sunniva Kielland Einejord søkte på jobben via Plan, nettopp fordi hun er interessert i teknologi og vil representere jenter som er det.

Einejord var klar på at hun allerede ved lunsjtider hadde fått klare fremtidsplaner.

– Nå har jeg i hvert fall lyst til å jobbe her. Det er veldig koselige folk her, sier hun.

De tre unge sjefene ble med på allmøter og andre møter.

– Det er utrolig morsomt å få deres perspektiv på ting. Det er overraskende hvor mye dere kan komme med innspill til, ting vi tar for gitt, sier Morten Meier, vanligvis direktør for løsningssalg sammen med Charlotte Sylvia Dalen Tjore.

Hvis vi får én jente inn i teknologi med en sånn takeover, er det verdt det

Direktør for offentlig sektor Lena Lundgreen sa ja til å gi fra seg jobben sin for en dag fordi hun selv har en tenåringsjente hjemme.

– Alle tiltak som kan dra i riktig retning, støtter jeg. Hvis vi får én jente inn i teknologi med en sånn takeover, er det verdt det, sier Lundgreen.