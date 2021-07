Her knuses over 1000 PC-rigger som ble brukt til utvinning av kryptovaluta

Det er en kjensgjerning at utvinning og transaksjoner knyttet til kryptovaluta krever store mengder energi, og forbruket går bare oppover etter hvert som valutaene øker i popularitet. I ett land har fenomenet nå fått uvanlige konsekvenser.

Nettstedet Vice rapporterte nylig at politiet i Malaysia ødela over 1.000 PC-rigger som ble benyttet til utvinning av bitcoin – med en veivals.

Ble filmet

Riggene utgjorde en såkalt «mining farm» med til sammen 1.069 enheter spesifikt bygget for kryptovaluta-utvinning. Hele samlingen ble beslaglagt av politiet etter at åtte person ble arrestert for å ha stjålet elektrisitet til drifting av virksomheten sin.

Den lokale energileverandøren beregner å ha blitt påført et tap på 17,6 millioner kroner på grunn av det omfattende strømtyveriet.

Tyveri av elektrisitet til utvinning av kryptovaluta skal visstnok ha forårsaket opptil flere strømbrudd i landet den siste tiden, og den dramatiske ødeleggelsen av PC-ene er tilsynelatende ment å sende et kraftig signal til vordende og eksisterende kryptogravere.

Den lokale nyhetspublikasjonen Dayak Daily filmet veivalsen i aksjon og la videoen ut på Youtube.

Bruker mye strøm

Det er uvisst hvor stort problemet med tyveri av elektrisitet til kryptomining er globalt. Aktiviteten er imidlertid potensielt profitabel og fortsetter å tiltrekke seg mange mennesker som er ute etter å tjene gode penger – og som følgelig også belaster strømnettet i vesentlig grad.

Energiforbruket til kryptovaluta, og særlig bitcoin, har vært under lupen flere ganger. Som digi.no skrev for et par år siden har britiske forskere utviklet et verktøy som lar deg følge med på bitcoins energiforbruk i sanntid, noe som gir en ganske god pekepinn.

Ifølge verktøyet, som heter Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), har valutaen i skrivende stund et estimert, årlig strømforbruk på rundt 70 terawattimer. Dette er på nivå med det samlede strømforbruket til Østerrike.

Kryptomining er også en viktig faktor bak økningen i etterspørselen etter skjermkort. analyseselskapet Jon Peddie Research beregnet nylig at rundt 25 prosent av skjermkortsalget i det første kvartalet i år gikk til kryptominere- og spekulanter.