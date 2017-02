Her oppnår de 1 Gbit/s med en hemmelig mobiltelefon

Det amerikanske teletilsynet Federal Communications Commission (FCC) godkjente denne uken de første enhetene for bruk med LTE-U.

Snart vil mobiltelefoner kunne ta i bruk 5 GHz-båndet, selv om frekvensene også benyttes til trådløse wifi-nettverk, Bluetooth og Zigbee.

John-Eivind Velure er frekvensdirektør i Nkom. Foto: Odd Richard Valmot

Umiddelbart etter godkjennelsen varslet T-Mobile i USA at teknologien skal rulles ut i deres 4G-nettverk allerede til våren.

– Det er diskusjoner om dette parallelt i Europa i de organene der vi deltar. Å kjøre LTE inn på 5 GHz-båndet er et kontroversielt spørsmål. Mulighetene for at det kan forstyrre wifi-aksesspunkter kan være et tema, men det er sikkert løsbart, sier frekvensdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til digi.no.

Og det er nettopp at signalene ikke ødelegger for eller forstyrrer annet utstyr som er det sentrale spørsmålet.

Skal fungere godt sammen med wifi

Det er et krav og uttalt mål å sikre sameksistens mellom LTE-U og alt annet kommunikasjonsutstyr som bruker samme frekvensområde.

– Godkjennelsen fra FCC kommer etter mer enn tre års omfattende forskning, utvikling og utprøving for å sikre at LTE-U fungerer godt ved siden av wifi.

Det skriver T-Mobile i sin pressemelding hvor det fremgår at det er utstyr fra Nokia og Ericsson myndighetene har godkjent.

Kort fortalt skal problematikken med andre enheter som bruker samme frekvenser være løst ved hjelp av teknologi som velger ut kanaler og bånd, alt ettersom hva som er tilgjengelig.

Rett før nyttår demonstrerte samme teleoperatør LTE-hastigheter i en labtest hvor de oppnådde nærmere 1 Gbit/s.

Dette med spleising av flere lisensierte frekvensbånd, 4x4 MIMO (antenneteknikk der flere datastrømmer sendes samtidig) og 256 QAM-modulasjon, samt en hemmelig «ennå-ikke lansert» smarttelefon.

Denne uken skriver T-Mobile også at LTE-U er del av planene om å tilby gigabit/s-hastigheter til selskapets mobilkunder.

Dette skjer ikke i et vakuum.

Intel og Qualcomm har akkurat samtidig annonsert nye brikker med LTE-modem som vil gi støtte for dette i sluttbrukerutstyr, som mobiltelefoner.

Brikkene (XMM 7560 og Snapdragon X20 LTE) støtter en mengde nyere antenneteknologier og kombinasjoner av disse, inkludert bruk av ulisensiert spektrum.

Begge baner vei for femtegenerasjons mobiltelefoni, 5G, og de skal være tilgjengelige på markedet om ett års tid.

Ulisensierte frekvensbånd

Radiofrekvenser er en begrenset og verdifull naturressurs. Mobilselskapene har betalt dyrt i lisensauksjoner for å kunne operere i frekvensblokker som 800, 1800 og 2600 MHz.

Muligheten for å utnytte det lisens- og kostnadsfrie 5 GHz-båndet for å kunne oppnå ytterligere kapasitet og fartsøkning er opplagt noe som frister.

3GPP har tidligere definert hvordan 4G/LTE kan benytte disse frekvensene med en standard kalt Licence Assisted Access (LAA), eller mer generelt LTE-Unlicensed.

