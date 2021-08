Hevder å ha gjort stort fremskritt med 6G-teknologien

5G-teknologien har som kjent ennå langt igjen før den er allemannseie, men allerede nå har noen begynt å løfte blikket mot den neste generasjonen. En av dem er LG, som nå melder at de har oppnådd en milepæl med den ennå fjerne 6G-teknologien.

Den sørkoreanske elektronikkgiganten hevder å ha fullført et vellykket eksperiment som innebar å sende og motta data over en avstand på 100 meter med 6G-teknologien.

Terahertz-spektrumet

Eksperimentet ble utført utendørs og benyttet terahertz-båndet, som er der mange forventer at 6G-teknologien vil legge seg. LG har imidlertid dessverre vært sparsomme med de tekniske detaljene, så det er uvisst hvor mye data som ble sendt og hvor lang tid det tok.

Overføring av data i dette frekvensområdet over en avstand på 100 meter er uansett en ganske stor bragd, med tanke på at terahertz-bølgene har en del utfordringer som legger begrensninger på rekkevidden.

For å redusere tap under overføringen brukte LG en signalforsterker designet i samarbeid med det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics. Denne var ifølge LG i stand til å generere et stabilt signal over den lange avstanden.

– Suksessen til denne testen demonstrerer at vi er enda nærmere en vellykket anvendelse av radiokommunikasjon i terahertz-spektrumet i den kommende 6G-æraen, skriver LG. Ifølge selskapet vil den globale standardiseringen av 6G skal skje innen 2025, mens en kommersialisering vil skje innen de påfølgende fire årene.

Også testet av Samsung

Teknologien vil med andre bli en realitet tidligst rundt år 2030, som er den tidshorisonten også andre aktører har operert med.

LG, som tidligere har sagt at de skulle satse på 6G-teknologien i forbindelse med kunngjøringen om at selskapet ville slutte med mobiltelefoner, er langt fra den eneste aktøren på feltet.

Konkurrenten Samsung opplyste for eksempel i juni i år at de hadde demonstrert 6G THz-kommunikasjon i en prototype-utgave, hvor de oppnådde en hastighet på 6,2 gigabit per sekund over en avstand på 15 meter.

– Den maksimale dataraten kan være 50 ganger raskere enn 5G, og forsinkelsen kan potensielt reduseres til en tiendedel, skrev Samsung om de tekniske mulighetene til teknologien. Selskapet forfattet et omfattende «white paper» om teknologien i fjor, som kan leses her.

USA har også planer om å forberede seg tidlig på 6G-æraen. Som digi.no rapporterte i 2019 har det amerikanske byrået FCC, som regulerer kommunikasjonsteknologi, begynt å dele ut lisenser for frekvenser i terahertz-båndet.