Hevet millionlønninger hjemmefra: Utviklere jobbet to steder samtidig før de fikk fyken

Etter at pandemien satte inn, har ansatte i IT-bransjen i USA gått kreativt til verks for å fylle opp egne bankkontoer med hjemmekontoret i ryggen.

Den amerikanske programvareleverandøren Canopy i Utah sparket nylig to IT-ingeniører etter at selskapet avdekket at de hadde to fulltidsjobber.

Hevet millionlønninger

Programvareingeniørene utførte ulike oppgaver for to arbeidsgivere i samme tidsrom.

– Dette er folk som har jobbet for svært store teknologiselskaper, i tillegg til å jobbe hos oss. Vi vet at de har fått god kompensasjon der, samtidig som de har jobbet her uten å ha utført mye reelt arbeid, sier administrerende direktør Davis Bell til Business Insider.

Totalt skal de to ingeniørene ha hevet flere millioner kroner årlig i lønn på tvers av de to selskapene. Direktøren kaller sjongleringen av jobbene for tyveri og svindel.

Oppdaget av utviklerteamet

Ifølge ham skal den lille programvareleverandøren alene ha betalt de to programvareingeniørene mellom 1,4 og 1,5 millioner kroner.

I tillegg kom kompensasjonen fra techgigantene, hevder han.

Jobbsjongleringen ble oppdaget etter rundt tre måneder etter at flere på teamet til de to ingeniørene mente jobbinnsatsen deres stod til stryk. De skal ha droppet møter, ikke fullført oppgaver og holdt seg skjult for resten av teamet.

Også i Equifax skal så mange som 24 ansatte ha fått sparken etter at det ble avslørt at de sjonglerte flere jobber samtidig, skriver Arstechnica.

«Overemployment»

Fenomenet har blitt så utbredt i USA at det har fått navnet «overemployment» - eller oversysselsetting. I praksis betyr det at ansatte tar på seg to eller flere fulltidsjobber samtidig.

Mange gjør det fordi de føler det gjør en ellers monoton jobbhverdag enklere å tolerere, skriver den amerikanske teknologiavisen.

Amerikanere Ars Technica har snakket med, sier at i tillegg til å få mer penger mellom hendene, får de også en mer givende hverdag når arbeidsoppgavene blir mer varierte.

Ifølge tall fra Bureau of Labor Statistics skal flere hundre tusen amerikanere sjonglere to fulltidsjobber samtidig. Hvor mange av disse som jobber fra hjemmekontor, viser ikke tallene.

Så vanlig er hjemmekontor i norsk IT-bransje

Business Insider skriver at IT-ansatte flest ser på trenden som en protest mot det kapitalistiske systemet.

«Hvordan er det tyveri å sjonglere to jobber? Når en administrerende direktør sitter i flere styrer, er det helt greit. Jeg antar det skyldes at de er er bedre mennesker enn oss vanlige idioter», kommenterer brukeren LincHyes på Reddit og får støtte av en annen bruker:

«At administerende direktører bruker hele dagen på Twitter, er selvfølglig helt greit så lenge det de gjør er dobbeltmoralsk.»

Hjemmekontor har blitt veldig vanlig i norsk IT-bransje de siste årene. Det viser tall fra Arbeidslivsbarometeret.

Undersøkelsen er utarbeidet av Oslo Met på vegne av YS. Tallene viser at stadig flere har hjemmekontor – og liker det. Over 20 prosent av oss har hjemmekontor fast, mot under 10 prosent i pandemiåret 2020.

Hele 97 prosent av alle i IT og telekommunikasjon har høy eller noe fleksibilitet i jobben, mot 70 prosent av resten av de spurte i undersøkelsen.

Mindre stress og mer tid på jobb

Høy fleksibilitet defineres som mulighet for hjemmekontor og fleksitid, samt høy innflytelse i arbeidet.

Mari Holm Ingelsrud er forsker ved Oslomet og har sett på undersøkelsen som viser at hjemmekontor virker positivt på trivselen. Foto: Sonja Balci/Oslo Met

– Når vi sammenligner gruppene, ser vi veldig tydelig at det å ha høy fleksibilitet er et gode som kan føre til lavere stress, sa forsker Mari Holm Ingelsrud til Digi i august.

Folk med lite fleksibilitet i jobben har høyere jobbrelatert stress, de blir mer utslitt etter jobb, og de har en dårligere balanse mellom jobb og fritid, konstateres det i rapporten.

Rapporten viser også at arbeidstakerne med høy fleksibilitet bruker mer tid på jobb. Årsaken kan være at det er lettere å klemme inn ekstra timer når jobben er fleksibel, oppsummerer forskerne.

– Det er ikke noe problem med hjemmekontor i seg selv. I en annen studie vi gjorde, fant vi ingen uheldige konsekvenser av å jobbe hjemmefra på dagen. Men å jobbe på kveldstid eller alltid være tilgjengelig, er noe annet, sa Ingelsrud til Digi.no.