Høyreekstremist planla å bombe datasenter – erklærer seg skyldig

Seth Aaron Pendley (28) er høyreekstremisten som ville sprenge et av Amazons datasentre med den uttalte hensikt, eventuelt i den villfarelse, at udåden ville slå ut «70 prosent av internett».

Mannen fra Texas erklærte seg denne uken skyldig etter den alvorlige tiltalen. Det betyr at han kan vente seg et sted mellom 5 og 20 års soning i føderalt fengsel, med planlagt straffeutmåling 1. oktober.

Det var i april i år at mannen fra Texas ble arrestert og tiltalt for å ha planlagt et bombeangrep mot Amazon Web Services (AWS), angivelig fordi de leverte IT-tjenester til FBI, CIA og andre statlige etater.

Bevisene i saken, inkludert håndtegnede kart, viser at Pendley ønsket å ramme et anlegg i Ashburn, en liten by i delstaten Virginia. Nærmere bestemt et av selskapets mer enn 50 datasentre i området, som til sammen utgjør Amazons første og aller største datasenterregion, AWS US East.

Prøvde å kjøpe eksplosiver fra FBI

Pendley skal ha røpet planene i dialog med andre på den krypterte meldingsappen Signal. Da en kilde tilbød seg å skaffe til veie C4-eksplosiver, skal han ha respondert slik: «F*** yeah!».

Lite visste han at kilden var en undercover FBI-agent, som dermed fikk en enkel jobb med å pågripe ham.

– Slik lyktes justismyndighetene med å avdekke hans skrudde planer og pågripe den tiltalte før han var i stand til å påføre noen reell skade. Vi får nok aldri vite hvor mange tech-arbeideres liv som ble spart med denne operasjonen, konstaterer statsadvokaten i saken, ifølge en kunngjøring.