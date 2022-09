Den store PC- og utstyrsprodusenten HP slapp for noen år siden en fastvareoppdatering til skriverne sine som gjorde det vanskeligere å bruke blekk fra andre leverandører – en løsning HP selv kalte «Dynamic Security».

Løsningen, selv om den var lovlig, møtte kritikk både blant konkurransemyndigheter og forbrukere. HP kom etter hvert med en beklagelse for manglende informasjon til kunder – men fortsatte likevel praksisen. Nå har det skjedd en ny utvikling i saken, melder Bleeping Computer.

Betaler kompensasjon til forbrukere

Den europeiske forbrukerorganisasjonen Euroconsumers kunngjorde nylig at de har inngått et forlik med HP i forbindelse med Dynamic Security-løsningen.

Forliket innebærer at selskapet har sagt seg villig til å etablere et fond som skal brukes til å kompensere europeiske kunder som mener de har lidd tap som følge av at de ikke var tilstrekkelig informert om Dynamic Security-funksjonen. Fondet er på 1.350.000 dollar, cirka 13,6 millioner kroner.

I denne omgang er det kun forbrukere i Belgia, Italia, Spania og Portugal som vil bli kompensert. Kompensasjonen omfatter en rekke av HPs Officejet Pro-modeller. En komplett liste over modellene, og tilhørende blekkpatroner, finner man i et eget dokument som Euroconsumers publiserte.

Kundene som kvalifiserer, er ifølge Euroconsumers berettiget til en flat kompensasjon på 20, 35 eller 50 euro, avhengig av skrivermodell. Kunder kan også motta opptil 45 euro ut over dette, dersom de legger frem beviser på spesifikke tap som overstiger de flate beløpene.

– HP har ikke gjort noe galt

Forbrukerorganisasjonen er imidlertid klare på at det nye initiativet ikke skal tolkes dithen at HP har gjort noe galt i saken.

Euroconsumers og HP er enige om at de to partene ikke skal gå videre med rettslige skritt, skriver organisasjonen.

Det var tilbake i 2016 at tusener av HP-skrivere verden over plutselig sluttet å godta blekkpatroner og tonerkassetter fra tredjeparter. Etter mye kritikk og et brev fra The Electronic Frontier Foundation, som tok til orde for at brukere bør kunne bruke den blekktypen de selv vil, kom HP med en unnskyldning, men ett år senere ble praksisen gjenopptatt.

Det er allerede en kjent sak at skriverprodusenter primært tjener penger på salg av blekkpatroner og ikke på salget av selve skriverne.

– Det er en del av vår forretningsmodell på printere. Det er en forventning om ettermarkedet rundt rekvisita. Det er innbakt i våre priskalkyler, sa daværende norgessjef i HP Inc., Verner Hølleland, til Digi.no i 2016.