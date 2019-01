Det har eksistert sterke spenninger mellom USA og Huawei lengre tid, men nå ser det ut til at konflikten har nådd et nytt nivå.

Nettstedet Bloomberg melder nå at amerikanske myndigheter har kommet med formelle, rettslige anklager mot Huawei for svindel og for å ha stjålet bedriftshemmeligheter.

Huawei skal ifølge anklagene ha stjålet hemmeligheter fra det amerikanske telekomselskapet T-Mobile. Dette skal ha skjedd etter at T-Mobile lot Huawei-ingeniører teste mobiltelefoner med en testrobot utviklet av det amerikanske teleselskapet.

Stjal angivelig deler

Ingeniørene skal ha stjålet deler fra roboten for å bruke disse i sin egen testrobot, og i tillegg skal ingeniørene ha tatt ulovlige bilder og målinger av roboten.

Som avisen Seattle Times meldte i fjor har T-Mobile tidligere blitt tilkjent en erstatning fra Huawei på 4,8 millioner dollar i en lignende sak som omhandlet påstått tyveri av bedriftshemmeligheter.

Ifølge de nye anklagene skal Huawei i tillegg til dette ha tilbudt bonuser til ansatte som klarte å skaffe seg teknologi fra rivaliserende selskaper.

Den kinesiske giganten anklages også for svindel i form av at selskapet skal ha løyet til amerikanske myndigheter om hvorvidt business de bedrev i Iran var i strid med amerikanske lover. USA har som kjent pågående økonomisk sanksjoner mot Iran.

Arresterte finanssjefen

Sentralt i disse anklagene står finanssjef i Huawei, som ble pågrepet 1. desember i Canada på bakgrunn av en arrestordre fra USA. Kina har i forbindelse med denne saken fremsatt krav om at USA dropper arrestorden mot Meng og ikke kommer med en formell begjæring til Canada om utlevering.

Det amerikanske etterforskningsbyrået FBI, som la frem anklagene mot Huawei, skrev i en Twitter-melding at anklagene er resultatet av flere år med etterforskningsarbeid. I en annen melding skriver byrået at anklagene eksponerer Huaweis vedvarende utnyttelse av amerikanske selskaper og trussel mot en fri og rettferdig, global markedsplass.

Anklagene, som består av en rekke punkter, kan du lese mer om på hjemmesidene til det amerikanske justisdepartementet.

Huawei selv har ennå ikke kommentert saken.

