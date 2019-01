Huawei lanserer «verdens raskeste» ARM-prosessor for servere

Huawei er som kjent ambisiøse på mobilfronten, men de har også en finger med i andre teknologiske kategorier. Nå har selskapet avduket det de selv påstår er verdens raskeste prosessor i sitt slag.

Den nye, spenstige brikken fra Huawei har fått navnet Kunpeng 920 og skal være den aller raskeste ARM-baserte serverprosessoren på markedet.

Solide testresultater

Dette begrunner Huawei med at prosessoren har scoret over 930 poeng i den såkalte SPECint Benchmark-testen, som skal være 25 prosent høyere enn industristandarden.

Kunpeng 920 baserer seg på 7 nanometers produksjonsprosess og skal, i tillegg til den potente ytelsen, også by på energieffektivitet som ligger 30 prosent høyere enn hos de nærmeste konkurrentene.

Maskinvaremessig består brikken av 64 kjerner som opererer med en klokkefrekvens på 2,6 GHz, og brikkesettet byr på 8-kanals DDR4-minne. Huawei bedyrer videre at minnebåndbredden er 46 prosent bedre enn hos konkurrentene.

Prosessoren støtter PCIe 4.0- og CCIX-grensesnittene.

Store ambisjoner innen skytjenester

Kunpeng 920 er altså først og fremst beregnet på servere til «big data»-oppgaver, skytjenester og lignende. I den forbindelse avduket Huawei i samme slengen også en ny serverserie kalt TaiShan, som bruker nettopp den nye prosessoren.

Med dette har Huawei altså slått et stort slag for ARM-baserte brikker i toppklassen, og selskapet har nå store ambisjoner innen nettskyindustrien. Huaweis markedssjef William Xu uttalte overfor CNBC at de har planer om å bli en av de fem største skyleverandørene i verden.

Andre produsenter har for øvrig allerede klasket til med tilsvarende brikker. I november meldte digi.no for eksempel at AMD har lansert en serverprosessor som også har 64 kjerner og bygger på 7 nanometers produksjonsprosess.

