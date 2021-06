Huawei lanserer sitt eget operativsystem og inviterer andre med

Det har ikke vært noen hemmelighet at Huawei har utviklet sitt eget operativsystem; Harmony OS. Prosjektet startet opp for fem år siden, men den grundige prylen kinesernes øyensten fikk av amerikanerne har satt fart i utviklingen. Bakgrunnen er at USA i mai 2019 blant annet nektet Google å selge programvaren Android til Huaweis mobiler. Det førte umiddelbart til at salget av Huawei-mobiler stupte i vestlige land.

En ting er at Huawei har fått store problemer med å selge mobil infrastruktur i store deler av verden, slik som i Norge. En annen ting når den blomstrende mobiltelefonvirksomheten fikk problemer i mange land. På tross av det hadde selskapet stor vekst i fjor, men det skyldes at hjemmemarkedet rett og slett er gigantisk.

Et nytt operativsystem

Nå skal Huawei for alvor ta opp kampen med Googles Android og Apples IOS. Da hjelper det ikke å komme med noe som er helt likt. Her må det innovasjon til, og det er det Harmony OS skal bidra med. Operativsystemet har en helt ny måte for svært ulike enheter å samarbeide, slik at de til sammen kan skape noe som er større enn den ene. «All is one, One is all» er slagordet.

På mange enheter: Harmony OS skal spenne over veldig mange enheter. Ikke bare vanlig IT-utstyr, men også kjøkkenmaskiner, biler og veldig mye annet. Foto: Huawei

Flere har prøvd å lage et eget mobil-OS, blant andre Samsung og Microsoft. Ingen av dem har oppnådd suksess med forsøkene. Andre, som Symbian og Black Berry, har gått dukken. Det er ikke lett å utfordre de to som er igjen, men Huawei kan klare det. Ikke minst på grunn av ny innovasjon og et gigantisk hjemmemarked.

Samler operativsystemene

Harmony OS skal bringe noe nytt til torgs. Som navnet tyder på skal operativsystemet harmonisere over en lang rekke plattformer. TV-er, mobiler og smartklokker er selvsagt, men også biler, husholdningsproduktet og mye annet skal kjøre det samme operativsystemet eller komponenter av det. Et eksempel på det siste kan være spesialiserte, små enheter som kan fungere med helt ned mot 128 kB i RAM.

Tjenester skal flyte sømløst mellom de ulike enhetene. Med Harmony OS kan man koble sammen moduler mye lettere og gi mobiler og andre dingser ny funksjonalitet. Mulighetene er veldig store, lover Huawei.

Ny dimensjon til kontrollpanelet

Mobil og PC: Huawei har lenge vært gode på samarbeid mellom Mobil og PC. Med Harmony OS blir forbindelsen mye tettere. Foto: Huawei

Kontrollpanelet ser ut som en blanding av IOS og Android. Kanskje ikke så rart. Disse har jo vist seg å være enkle å bruke. Men her kan det brukes for å koble samme ulike enheter og sette opp eksempelvis hvilken enhet du vil skal spille musikken uten at du må røre den. Alt kan gjøres fra telefonen mye enklere ved å sette opp via Bluetooth og andre kommunikasjonsmetoder. Det krever selvfølgelig at alle enhetene kjører Harmony OS. Er det en lydenhet i nærheten, er det bare å trekke mobilikonet over den så spiller lyden der, uten å gå om mer eller mindre kompliserte oppsett.

Ser du på TV, og det skal være stilt i boligen, trekker du TV-en over hodetelefonikonet i mobilen og overfører lyden dit. Da er mobilen bare kontrollstasjonen.

Du kan koble sammen enheter trådløst på denne måten og bygge det Huawei kaller en superenhet. Det høres unektelig veldig bra ut, og det finnes andre eksempler på liknende ting, men ikke i så stor skala.

Bruker du et nettbrett til å tegne og trenger et bilde fra mobilen, er det bare å trekke det over. Det samme gjelder også PC-er som kan brukes med en egen Harmony OS-plugin i Windows.

Harmonisk kontor: Huawei har store planer for operativsystemet og inviterer alle til å delta. Foto: Huawei

Ikke alt kan samles i en mobil. Derfor kommer Harmony OS med distribuerte muligheter som samler ulike funksjoner i en slags widgets på hjemmeskjermen.

På kjøkkenet

– Mange smarte kjøkkenenheter brukes ikke, sier Huawei. Det er for mye jobb med å laste ned, installere og bruke dem. Det skal det bli en råd med. En ovn med Harmony OS kan enkelt kobles til via en NFC-tagg og så blir mobilen en enhet tilkoblet ovnen og kan styre den. Det samme gjelder kjøleskap, og her får man informasjon om maten man skal lagre og alle andre funksjoner et moderne smart kjøleskap kan by på. Men uten programvareproblemene.

Skal du lage juice kan du få råd fra en digital ernæringsfysiolog basert på egne helsedata som klokka og vekta kan bidra med.

Med Harmony OS blir kontrollpanelet selve navet i ditt dingseliv. Mobilen blir altså mye mer enn en mobil med masse selvstendige apper. I stedet kan alle kobles sammen.

Det skal bli veldig lett å flytte seg fram og tilbake mellom enheter som nettbrett og mobiler. Du kan spille på en og med et trykk-og-dra flytte til den andre enheten.

Atomic Services

Service Widgets er selve kommunikasjonsmekanismen i Harmony OS. De kan flyte mellom ulike typer enheter og kan installeres og virke uten at man trenger å ha appen åpen på enheten. Enn så lenge er tjenestene tilgjengelig på mobiler, nettbrett og smartklokker, men dette vil bre seg ut. I det minste i noen land. Når dette kommer til Norge i full skala, sies det ingen ting om.

Selv om hukommelsen er svært belastet, skal det ikke ha så mye å si for ytelsen. Den vil opprettholdes uansett. Harmony OS vil også ha ny programvareteknologi som utnytter prosessorkjernene bedre. I stedet for at grafikk belaster GPU-ene mest, vil den nå balansere mellom det beste fra både CPU- og GPU-kjernene. Det vil gi vesentlig lenger batterilevetid og jevnere ytelse.

Fordi flere enheter kan samarbeide, utnytter Harmony OS det til å gjøre opplevelsen sikrere enn med vanlige mobiler. Sikkerhet kan nå bli et delt ansvar mellom f.eks. både smartklokka og mobilen.

Open Harmony OS

Harmony OS er ikke bare for Huaweis egne produkter. Dette skal være et åpent operativsystem og andre bli invitert inn til å lage dingser og programvare som fungerer under Open Harmony OS-paraplyen. For Huawei er det like viktig å ha kontroll selv, slik at amerikanerne ikke kan spenne bein for utviklingen. Det å ha nektet Google å la Huawei bruke deres tjenesteplattform kan vise seg å ha vært lite smart.

Harmoniklokker: De nye klokkene vil komme i august med Harmony OS. Foto: Huawei

Huawei Watch 3

Det er lenge siden det kom en ny klokke fra Huawei nå, men med lanseringen av Harmony OS føler de nok at tiden er inne. Det virker som de har brukt tiden godt. Pussig nok omtrent samtidig som Samsung pakker sammen Tizen i klokker og søker tilbake til Google.

Huawei Watch 3 har en roterende ring som å gjøre det lettere å manøvrere. Denne detaljen har Samsung har hatt stor suksess med. Det kommer fire modeller med Pro på topp, både i funksjonalitet og byggematerialer. Nå har de også fått eSIM som gjør at de kan brukes som telefon.

Kanskje det viktigste er at klokkeplattformen nå er åpen for tredjeparts apper. Det har gitt Apple, Samsung og andre en stor fordel. Klokka vil også fungere som et kontrollsenter for andre smarte enheter.

Blodsukker: Det er neppe medisinsk korrekt, men sensoren for blodsukker kan i det minste si fra om nivået er farlig lavt. Ennå. Foto: Huawei

Toppmodellen er rik på sensorer og kan til og med måle hudtemperatur og blodsukker. Neppe nøyaktig nok til å styre insulinpumper, men kan den kan si fra om om alt for lavt blodsukkernivå og varsle pårørende. Smart og kanskje begynnelsen på noe stort. Hva vil ikke en idrettsutøver betale for å vite blodsukkeret?

Promodellen har en batterilevetid på opptil 7 dager i smartmodus og opptil 21 dager i sparemodus. Den skal koste 4999 kroner når den kommer i starten av august.

MatePad Pro

Det er lenge siden det kom et nytt nettbrett fra Huawei også, men nå skjer det. Selvfølgelig med Harmony OS som gjør selskapet enda mer bestemt på å lykkes. Dette er en PC-erstatter, mener selskapet.

Som de andre enhetene med Harmony OS, er dette laget for å samarbeide med andre, både klokker, PC-er og mobiler og etter hvert mye mer. Brettet kan f.eks. være en skjerm nummer to for PC-en.

Den har hele åtte høyttalere og fire mikrofoner. Et AI-basert lydopptakssystem sørger for klare opptak av stemmer selv om det er mye forstyrrelser i nærheten.

MatePad Pro har to kamera, en vidvinkel og en ultravidvinkel og et dybdekamera. Batteriet er på over 10 Ah.

Det har en 12,6 tommer OLED-skjerm med et veldig bredt fargespekter. Selvfølgelig kommer det en ny M-penn som også har fått en overhaling. Den kan skrive, male og viske og den hjelper deg med å lage rette linjer og andre geometriske former. Huawei har allerede lansert en 10,6 tommers utgave av nettbrettet.

Monitor

Som om ikke alt dette var nok, kommer også en 4K-monitor som lett kan kobles til Harmony OS-enheter. Den har 3:2 format, som vil betyr at den har flere piksler i høyden enn en vanlig 4K-skjerm.

Pluss en liten gave til spillere; en 34 tommers buet skjerm med lydplanke og en oppdateringsfrekvens på 165 Hz!