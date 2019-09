Huawei står opp mot amerikanske restriksjoner

Så var’n der igjen. Huaweis forbrukersjef Richard Yu. Et par uker etter lanseringen på IFA i Berlin av den revolusjonerende Kirin 990-prosessoren med 10,3 milliarder transistorer og med innebygget 5G-modem, var han på plass i dag i München for å lansere Mate 30 og Mate 30 Pro.

I støtet som alltid: Her er verdens beste telefon og vi lar oss ikke pille på nesen av Trump, skal vi tolke Richard Yu riktig. Foto: Huawei

Det har vært knyttet veldig stor interesse til denne lanseringen, både fordi mange venter nye tekniske mirakler fra det kinesiske selskapet, men også for å høre hva deres respons er på amerikanernes forbud mot at Google og andre får gjøre forretning med dem. I dag fikk vi svar på begge deler.

Det har lenge vært klart at Huawei jobber med et eget operativsystem; HarmonyOS. Det kommer ikke på Mate 30 som får Android. For det er tillatt å ha Android, som er et åpen kildekode-operativsystem. Helt til slutt i presentasjonen sin sa Yu at telefonene ikke får installere apper fra Google, men at selskapet allerede har en ny kjerne som fungerer med Android og at det finnes 45.000 apper som fungerer på denne kjernen.

At Huawei vil jobbe fletta av seg for å ekspandere denne porteføljen og gjøre seg uavhengig av de amerikanske restriksjonene er helt klart. Huawei lanserer et utviklingsfond på én milliard dollar for å få fart på apputviklingen basert på den nye kjernen. En milliard dollar for å klippe navlestrengen til amerikanerne vil nok sette god fart i utviklingen. Da er det lite USA kan gjøre for å stoppe dem på telefonsiden.

På sikt kan det bli en trussel for både Google og Apple. Tross alt er det 1,3 millioner kinesere som føler at det amerikanske forbudet mot å jobbe med Huawei er urettferdig, og det er nok av utviklere der borte som vil se muligheten til å sparke litt tilbake.

Fargerikt: Huawei Mate 30 Pro kommer i flere farger og to har bakside i lær. Foto: Huawei

Nye toppmodeller

At de to nye Mate-modellene er revolusjonerende er det ingen tvil om. Ikke bare fordi de inneholder den mest avanserte prosessoren som finnes, men også for at kamerautrustningen er helt utrolig. Her finner vi ikke ett, men to kameraer med 40 megapiksler oppløsning. Høy oppløsning er ingen nyhet i dag, men disse sensorene er mye større enn konkurrentenes og de har som i P30 nye fargefiltre med gule i stedet for grønne filtre. Det slipper igjennom 40 prosent mer lys. Til sammen gir det bedre egenskaper i dårlig lys, både på stillbilder og på video.

Rekordkameraer: Mate 30 Pros to største kameraer har flere megapiksler og mye større sensorer enn Samsungs og Apples. Foto: Huawei

Busslomme: Busslomma vår er mindre enn Apples og mye mer avansert, i følge Yu. Foto: Huawei

Telefonen kan filme med 40 MP og produsere 4K videooppløsning med 60 bilder i sekundet. Det er virkelig imponerende, selv om det er overkill for de fleste.

Selvfølgelig loves det de aller beste lavlysegenskaper i noen mobil som filmer video og prosessorkraften gjør det mulig å bruke bokeh-effekter når man tar video.

Telefonene kan ta utrolige 7680 bilder i sekundet. Det får vingene til en kolibri, som gjør 80 slag i sekundet, til å se ut som det er en ørn som flakser – ved å redusere hastigheten til 1/256 den virkelige.

Hjernen: Det er ingen tvil om at Kirin-prosessoren er verdens mest avanserte mobilprosessor i dag. Foto: Huawei

For riktig å få glede av kameraegenskapene lanserer Huawei en håndholdt stabilisator, en gimbal, med innebygde kontroller som passer til kameraene.

Om man skal savne noe i denne lanseringen må det være periskopkameraet fra P30 som gav 5X optisk zoom. Her har man i stedet et konvensjonelt 8 MP kamera med 3X zoom.

Skjerm

Det er en stund siden man fikk skjermer som gikk helt ut til kanten og da kan man lure på hvor man går videre. Det har faktisk Huawei gjort i Pro-modellen. Her «renner» skjermen over kanten og hele 88 grader ned til nesten midten av siden. Det er ikke noe man har stor nytte av, men det ser vitterlig stilig ut. Skjermen er på 6,53 tommer med en oppløsning på 1176 ganger 2400 piksler, altså et 18,5 til 9-forhold.

Kamerarigg: Kameraene i den nye telefonen er som ventet veldig imponerende Foto: Huawei

Mate 30 Pro har en metallramme som er 4,2 mm høy på toppen og den har en mindre busslomme enn andre. Spesielt mindre enn den nye toppmodellen til Apple understreker Yu, men sier lite om Samsung Note 10 som bare har et lite hull.. Riktignok er busslomma der for en grunn, og Yu understreker at her er det blitt plass til de mest avanserte sensorene på en mobil noen gang.

Kjempebatteri

Watch 2: Kamera med lang batterilevetid Foto: Huawei

Huawei har lenge vært kjent for å ha stor batterikapasitet, men nå puster Samsung dem i nakken. Derfor er det duket for nok et hopp, og Promodellen får hele 4,5 Ah. Sammen med en mer strømgjerrig prosessor vil brukerne få lenger driftstid per lading. Og ladeegenskapene får også en overhaling. Telefonen kan lade trådløst med hele 27 watt. I fjor var Huawei først med reversert lading. Nå øker de denne ladehastigheten med tregangeren. Selskapet lanserer også en 40 watts kabelbasert billader og en 27 watts trådløs billader. I tillegg lanserer de en powerbank som kan dytte ut 40 watt.

Antennekonge

Siden dette er en 5G-telefon er det behov for flere antenner, og det får 5G-utgaven til gangs.

Antenner: Ingen telefon har flere antenner enn modellen med 5G. Foto: Huawei

Hele 14 antenner er dedikert til 5G og det er 21 antenner totalt. Huawei mener det gir telefonen best global dekning i de ulike frekvensene som brukes til 5G.

Sikkerhet

Huawei har bygget inn masse nyttige effekter i telefonen, slik som at når du er alene viser telefonen beskjeder som er bare til deg. Om noen andre ser over skulderen din, eller på telefonen vil beskjeden forsvinne. Den tåler også miljøet veldig godt og er IP68-klassifisert for støv- og vannbelastning.

Moderat priset – men kommer de til Norge?

Når eller om vi får se de nye Mate-telefonen i Norge er usikkert. Det er opp til Trump mer enn noen annen. I så fall vil Mate 30 med 8/128 GB hukommelse komme på 799 euro, mens Pro-modellen i 8/256 GB-utgave vil koste 1099 euro med 5G vil koste 100 euro mer. Det kommer også en utgave med Porsche-design og litt bedre spesifikasjon for nærmere den dobbelte prisen. Begge er billigere enn modellene fra Samsung og Apple de skal konkurrere med.

Mer i ermet

Overhalt klokke: Som konkurrentene lanserer Huawei en oppgradert klokke Foto: Huawei

Huawei kommer også med en ny versjon av klokka. Den vil være overhalt på mange måter og kommer med den nye Kirin A1-prosessoren. Den gir lenger batterilevetid på inntil 2 uker og vesentlig lenger Bluetooth-rekkevidde til telefonen. Huawei kommer også med en konkurrent til Apple og Googles programvare til biler for å integrere telefonen inn på dashbordets skjerm. Med Huawei HiCar kan du fjernåpne både dører og vinduer, og veldig mye mer.