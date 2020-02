Lansert i Norge: Dette er Huaweis nye brettbare mobiltelefon

Etter lanseringen av Samsungs Galaxy Fold var Huawei raskt ute med å slippe sin egen brettbare mobiltelefon Mate X i fjor høst. Den kom ikke til Norge, men nå har Huawei lansert oppfølgeren – og den skal kommer også til våre breddegrader.

Den kinesiske mobilgigantens nye brettbare mobil heter Mate Xs og har fått en del solide oppgraderinger under panseret.

8-tommers nettbrett

Mobilen kommer altså med to skjermer som kan brettes ut til én, stor skjermflate. De to skjermene består av en 6,6 tommers hovedskjerm og en 6,38 tommers ekstraskjerm, og i utbrettet tilstand blir mobilen til et 8-tommers nettbrett.

Det mekaniske hengsledesignet døpt «Falcon Wing» består av 100 sammenhengende deler som jobber sammen for å styrke skjermen og levere en mest mulig sømløs brukeropplevelse i begge moduser.

Mate Xs har også et spesialdesignet nedkjølingssystem som benytter fleksibel grafén med mikroskopiske sprekker som gjør at den kan brettes sammen med enheten og dekke hele overflaten for en jevn nedkjøling.

Når det gjelder innmaten er mobilen, som ventet, ingen sinke. Den brettbare mobilen skilter med Huaweis toppbrikke Kirin 990, som vi også finner i Mate 30 og som kommer med integrert 5G-modem på plass. Den har 8 GB minne og 512 intern lagringsplass som kan utvides med 256 GB via SD-kort, samt et batteri på 4500 mAh.

Huawei Mate Xs i utbrettet tilstand. Foto: Huawei

Heftig kameraløsning

På kamerasiden kommer Mate Xs med en heftig firedobbel løsning bestående av et vidvinkelkamera på 40 megapiksler, et ultravidvinkelkamera på 16 megapiksler, et telefotokamera på 8 megapiksler og et 3D-dybdekamera.

Hovedskjermen har en oppløsning på 2480 x 1148 piksler, mens den andre skjermen skilter med 2480 x 892 piksler. I utfoldet tilstand er oppløsningen på 2480 x 2200. De to skjermene har et avrundet design i sammenfoldet modus, som reduserer det Huawei kaller de «effektive» pikslene, og derfor er oppløsningen noe lavere enn det den utbrettede modusen tilsier.

Av funksjonalitet støtter mobilen blant annet en modus hvor to apper kan vises side om side og samhandle med hverandre, og tekst, bilder og dokumenter kan enkelt overføres med «drag and drop», fra en app til en annen.

Alt dette koster naturligvis en slant penger. Huawei Mate Xs vil være tilgjengelig fra slutten av mars, og den norske veiledende utsalgsprisen vil ligge på 24 990 kroner og oppover.