Huaweis nye mobil strekker skjermen helt ut til kantene ved hjelp av «hull» i hjørnet – og den har 48 megapiksler

Den kinesiske mobilgiganten Huawei har avduket sin nye mobiltelefon. Den heter Nova 4 og har noen interessante egenskaper.

Nova 4 har en skjerm som dekker hele skjermen, men i stedet for den velkjente «leppen» øverst, som vi kjenner fra blant annet iPhone X og diverse andre toppmodeller, benytter Huaweis nye mobil noe som heter «hole punch»-design.

«Hull» i hjørnet

Dette innebærer at selfie-kameraet er plassert i et diskré «hull» i det øvre, venstre hjørnet som er omgitt av skjermflate. Samsung annonserte nylig en lignende løsning, i form av den nye Samsung A8s-modellen.

Hullet inneholder riktignok kun frontkameraet, men dette har til gjenggjeld en oppløsning på meget respektable 25 megapiksler.

Huawei Nova 4. Foto: Huawei

Kameraløsningen på baksiden er imidlertid vesentlig mer interessant. Der befinner det seg et hovedkamera på hele 48 megapiksler, i tillegg til et supervidvinkel-kamera på 16 megapiksler og et dybdekamera på 2 megapiksler.

48 megapiksler finner man på den dyrere varianten av mobilen, og man også kan få en rimeligere versjon som bytter dette ut med et mer «normalt» 20-megapikslers kamera på baksiden.

4200 kroner i Kina

Av øvrige spesifikasjoner kommer Nova 4 med en skjerm på 6,4 tommer som byr på en oppløsning på 2310 x 1080 piksler. Den kommer med den relativt kraftige Kirin 970-brikken, som man blant annet også finner i toppmodellen Huawei P20.

Den har også solide 8 GB minne og 128 GB lagringsplass, samt fingeravtrykkleser og et batteri på 3750 mAh.

De kinesiske prisene ligger på 3400 yuan for versjonen med 48 megapiksler, og 3100 yuan for 20 megapikslersversjonen. Dette tilsvarer cirka 4200 og 3800 norske kroner. Mobilen skal lanseres i Kina i første omgang, men er ventet å bli sluppet i andre land senere. Eventuell norsk lansering og pris er uviss.

