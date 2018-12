Huawei-svartelistingen fortsetter: Japan skal nå også droppe teknologi fra kinesiske selskaper

Huawei har fått et frynsede rykte blant myndigheter i vestlige land på grunn av mistanker, og det mange kaller beviser, for at at selskapets teknologi gir kinesiske myndigheter spionasje-verktøy. Nå har et mektig asiatisk land også angivelig kastet seg på.

Nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med kilder som hevder at japanske myndigheter nå vurderer å forby kjøp av utstyr fra de kinesiske selskapene Huawei og ZTE.

Følger flere andre land

Forbudet skal ifølge kildene kommer via en revisjon av de interne retninglinjene for anskaffelse av utstyr for det offentlige i landet, og de to nevnte selskapene skal visstnok bli direkte rammet av de nye endringene – uten at de nødvendigvis nevnes ved navn.

En talsperson for japanske myndigheter kommenterte ikke saken direkte, men opplyste overfor Reuters at de har vært i nær dialog med USA om blant annet cyber-sikkerhet den siste tiden, og at temaet er blitt en viktig prioritet for Japan.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet ga på sin side uttrykk for bekymring, og sa i en uttalelse at han håper Japan sørger for et «rettferdig konkurransemiljø» for kinesiske aktører og at landet ikke foretar seg noe som vil skade tilliten mellom landene.

Et annet stort asiatisk land, India, har allerede bannlyst telekomutstyr fra Huawei og ZTE, noe som skjedde allerede i 2013.

Fra før har Trump-administrasjonen i USA bannlyst all offentlig bruk av teknologi fra Huawei og ZTE, som blant andre The Verge meldte tidligere i år, og Australia bannlyste 5G-teknologi fra de to selskapene i sommer.

Mangler sikkerhetssamarbeid

Også her til lands har myndigheter vært kritiske til de kinesiske aktørene. Allerede i 2014 meldte digi.no at PST har advart mot Huawei på grunn av manglende sikkerhetssamarbeid med Kina, men så sent som i august i år skrev vi at Huawei fremdeles får store kontrakter i Norge.

Skepsisen mot Huawei og ZTE stammer blant annet fra det faktum at de fleste vestlige land ikke har et formelt sikkerhetssamarbeid med Kina og at kinesiske selskaper er forpliktet til å bidra til landets informasjonssamling.

Kina har ikke minst kommet i sikkerhetssøkelyset etter beskyldninger om at maskinvare fra Super Micro, en av verdens største leverandører av serverhovedkort, har blitt utstyrt med hemmelige spionbrikker via sine kinesiske underleverandører.

Her hjemme førte disse mistankene til at Forsvarsdepartementet i høst skrotet komponenter som var kjøpt fra Super Micro.

Les også: Pågripelsen av mobil-direktør setter sinnene i kok. Går hardt ut mot Canada og USA »