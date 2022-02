Google gjorde for en del år tilbake et tappert forsøk på å demme opp for trusselen fra Facebook ved å lansere en tilsvarende tjeneste kalt Google+, som nå trolig har gått i glemmeboken for de fleste.

Den opprinnelige versjonen av plattformen ble lagt ned i 2019 for forbrukere, men rester av tjenesten fortsatte å eksistere i en bedriftsrettet variant under navnet Google+ for Gsuite. Denne ble i 2019 erstattet av Gsuite-appen Currents.

Legges ned

Nå kan Google kunngjøre at Currents også legges ned i sin nåværende form, som blant andre nettstedet Techradar merket seg.

Selskapet planlegger å trappe ned og avslutte tjenesten i 2023, og bringe det gjenværende innholdet over til en nyoppusset versjon av den eksisterende Spaces-tjenesten. Inntil videre vil organisasjoner imidlertid kunne fortsette å bruke Currents, forsikrer Google.

På støttesidene opplyses det at administratorer vil motta en e-post med flere detaljer om den forestående migrasjonen tidlig i inneværende år – altså ganske snart.

Allerede i løpet av det første kvartalet i år vil Google begynne å skru av Currents-funksjoner som er lite brukt, og flere detaljer om dette kan man finne på denne siden.

Først lansert i 2011

Spaces, som ikke må forveksles med den nå nedlagte mobilappen Google Spaces, ble introdusert i september 2021 som en sentral plattform for teamsamarbeid i Workspace og er altså rettet mot bedrifter. Den er tett integrert mot Workspace-verktøy som Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet og Tasks.

Google+ ble først lansert i 2011 og var ment å konkurrere mot tjenester som Facebook. Tjenesten opplevde solid vekst de første årene, men nivået på brukerengasjementet var meget lavt sammenlignet med hovedkonkurrenten.

I oktober 2018 kunngjorde Google at tjenesten var ved veis ende, hovedsakelig på grunn av en sikkerhetsskandale som innebar at private data tilhørende flere hundre tusen brukere på Google+ ble eksponert ved hjelp av et alvorlig sikkerhetshull i en API. Google fikk kritikk for ikke å ha avslørt lekkasjen eller opplyst brukerne om den.