IBM: – Mac-brukere er mer produktive enn Windows-brukere

IT-giganten IBM har nå kunngjort et forskningsresultat som muligens vil nøre opp under diskusjonene mellom de mest ihuga Mac- og Windows-brukerne. Selskapet sier nemlig at Mac-brukere er mer produktive enn Windows-folket – og det med ganske stor margin.

Opplysningene ble offentliggjort på den nylig avholdte konferansen Jamf Nation User Conference, og kommer som et resultat av et program kalt Mac@IBM, som IBM startet tilbake i 2015.

Presterer bedre

Dette programmet innebar en storstilt anskaffelse av Mac-maskiner til bruk innad i selskapet, noe som har ført til at IBM i dag sitter på hele 290 000 Mac-enheter.

Dette har igjen gitt IBM et relativt godt grunnlag for å sammenligne Mac- og Windows-plattformen når det gjelder blant annet produktivitet, og forskjellene viser seg å være ganske markante.

Ifølge IBM var det 22 prosent flere macOS-brukere som overgikk prestasjonsforventningene i medarbeiderevalueringene, sammenlignet med Windows-brukere. I tillegg klarte macOS-brukere å få på plass salgsavtaler med i snitt 16 prosent høyere verdi enn Windows-brukerne hos selskapet.

Krever mye mindre støtte

IT-giganten kom ellers frem til at Mac-brukerne tilsynelatende trives bedre på arbeidsplassen. Selskapets tall viser at macOS-brukerne har 17 prosent lavere sannsynlighet for å forlate selskapet sammenlignet med de som bruker Windows.

Når det gjelder behovet for støtte er forskjellen også betydelig. Ifølge IBM trengs det kun syv dataingeniører for å støtte 200.000 Mac-maskiner, mens selskapet har behov for 20 ingeniører for å støtte det samme antallet Windows-maskiner. Bare 5 prosent av de som bruker macOS hos IBM ber om tilleggsprogramvare til arbeidsoppgavene sine, mot 11 prosent av Windows-brukerne.

I tillegg er migrasjon visstnok enklere for IBM-ansatte som bruker Mac. Nesten 98 prosent av macOS-brukerne hos selskapet rapporterte at migrasjon til det nyeste operativsystemet var enkelt, mens tallet lå på 86 prosent når det gjaldt overgangen fra Windows 7 til Windows 10.