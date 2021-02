Ingen porter eller åpninger: Denne mobilen har skjerm som dekker både fronten og sidene

Kinesiske Xiaomi har satset aggressivt på nye teknologiske krumspring den siste tiden. Nylig kunne selskapet vise frem en trådløs ladeløsning for mobiler som fungerer over avstander, og ikke lenge etter avduket Xiaomi også et nytt mobilkonsept med spenstige egenskaper.

På bloggen sin viser de nemlig nå frem en ny konseptmobil med det som skal være en unik skjermløsning.

Kurvet rundt alle rammene

Produktbeskrivelsen bruker formuleringen «88° quad curved» om skjermen, som innebærer at skjermen kurves rundt rammen på alle fire sider i en nesten 90-graders vinkel – og dermed dekkes altså hele fronten og sidene på mobilen.

Produsenten ønsker at mobilen skal legge grunnlaget for et fremtidig mobildesign hvor hele mobilen er en eneste skjerm, og hvor alt som kreves av funksjonalitet er bygget inn selve skjermarealet.

Med en skjerm som dekker både sidene og fronten er det nemlig naturlig nok ikke plass til porter, knapper og åpninger i tradisjonell forstand. Dette problemet tar Xiaomi sikte på å løse gjennom en rekke ulike patenter som selskapet har utviklet.

Patentene skal etter planen erstatte de tradisjonelle designløsningene med løsninger som kan inkorporeres i det heldekkende skjermdesignet. Blant disse nevnes nye berøringssensitive teknologier som ultratynne piezoelektriske materialer og en videreutvikling av den akustiske teknologien som genererer lyd via skjermen og erstatter vanlige høyttalere.

Skjermen kurves rundt alle fire sider på Xiaomis seneste konseptmobil. Foto: Xiaomi

Fremskritt innen glassproduksjon

Dette er en teknologi som allerede finnes på diverse mobiler, men Xiaomi sier de har utviklet en helt ny type fleksibel teknologi til bruk i akustiske skjermer.

Selskapet skal også ha jobbet med det de kaller den tredje generasjonen av kameraer som legges inn under skjermen, og andre eksisterende teknologier som skal hjelpe til med å realisere det heldekkende skjermdesignet er trådløs lading og eSIM.

Ingeniørene har også måttet gå lenge i tenkeboksen i designet av selve glasset på den nye konseptmodellen. Xiaomi sier at utfordringene knyttet til å bøye glasset nesten 90 grader rundt rammene er vesentlig større enn teknikken som brukes til dagens kurvede løsninger.

Den nye konseptmobilen ble muliggjort takket være flere teknologiske fremskritt innen glassproduksjon og masse prøving og feiling, bedyrer den kinesiske mobilgiganten.

Xiaomi har for øvrig tatt noen enda djervere skritt i denne retningen tidligere med konseptmobilen Mi Mix Alpha, avduket i 2019, som ruller skjermen rundt hele mobilen.

Når vi eventuelt får se det nye designet på markedet er ennå høyst uvisst.