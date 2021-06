Ingen rokker ved ARM-baserte Fugaku på superdatatoppen

Årets første oversikt over verdens 500 kraftigste superdatamaskiner kom mandag denne uken. Listen toppes for tredje gang på rad av japanske Supercomputer Fugaku. Denne maskinen er basert på Fujitsus skreddersydde og ARM-baserte A64FX-prosessorer og har en målt ytelse som er tre ganger høyere enn IBM Power-baserte Summit, systemet som ligger på andreplass på listen. Samtidig har den også tre ganger så mange prosessorkjerner.

Perlmutter inn på femte

Selv om det er rundt 50 nye systemer inne på den siste utgaven av topplisten, har det ikke skjedd veldig mye blant topp ti. Den eneste nyheten er superdatamaskinen Perlmutter – den er installert ved Lawrence Berkeley National Laboratory, som eies av det amerikanske energidepartementet. Den er spesielt konstruert for AI-oppgaver og skal være den kraftigste maskinen i verden på nettopp dette området.

På topplisten er systemene imidlertid testet med verktøyet Linpack, som måler flyttallsytelsen til et system ved å kjøre et program som løser et massivt system med lineære ligninger.

Målt med Linpack må Perlmutter nøye seg med en femteplass på listen, også bak amerikanske Sierra og kinesiske Sunway TaihuLight.

Langt mer AMD

Selv om det ikke er de aller største nyhetene i toppen av listen, har det skjedd andre, interessante ting. Blant annet påpeker forfatterne av listen at det har vært en markert økning i antallet systemer med prosessorer fra AMD. Bare siden november i fjor har antallet systemer basert på AMD Rome-arkitekturen (serverprosessorer basert på Zen 2) økt fra 19 til 43. Dette inkluderer nevnte Perlmutter.

Mindre kinesisk

En annen litt oppsiktsvekkende observasjon er at antallet kinesiske superdatamaskiner på listen – altså systemer installert i Kina – har falt betydelig det siste året, fra 212 til 186. Det er ikke noe klart svar på hvorfor Kina ikke lenger øker sin dominans på dette området.

Kina er likevel det landet med flest systemer inne på topp 500. USA har 123 systemer på listen, mot 113 i november 2020.

De 123 amerikanske systemene er i snitt betydelig kraftigere enn de kinesiske. For den samlede ytelsen til de amerikanske systemene er på 856,8 petaflops med flyttallsytelse, nesten dobbelt så mye som de 445,3 petaflops de kinesiske systemene leverer til sammen.

Mye pr. watt

I rangeringen over de mest energieffektive systemene, Green500, har systemet MN-3 fra Preferred Networks i Japan inntatt førsteplassen med 29,700 gigaflops per watt. Systemet er ikke helt nytt, men det har tydelig blitt optimalisert det siste halvåret, siden ytelsen har gått opp – uten at antallet prosessorkjerner har økt – og effektbruken har blitt redusert.

Det amerikanske systemet som ble skjøvet ned til andreplass av MN-3, er ikke veldig mye dårligere. Det har leverer 29,521 gigaflops per watt.