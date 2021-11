Microsoft inntar topp 10-listen over verdens kraftigste superdatamaskiner – Norge faller

Top500, prosjektet som to ganger i året setter sammen en liste over de 500 kraftigste superdatamaskinene i verden, har nå publisert sin seneste versjon av listen. Den byr på minst én nyhet som er verdt å merke seg.

For første gang har nemlig IT-giganten Microsoft inntatt topp 10-listen med sitt Azure-system Voyager-EUS2, som ligger på tiendeplass på den nye november-listen.

Har fem systemer på listen

Voyager-EUS2 har en ytelse på rett over 30 petaflops og en teoretisk toppytelse på 39 petaflops.

Microsoft har nå til sammen fem systemer på topp 100-listen, som selskapet selv opplyste i et blogginnlegg for noen dager siden. Plassene 32-35 okkuperes nemlig av de andre Azure-systemene Pioneer-EUS, Pioneer-SCUS, Pioneer-WEU og Pioneer-WUS2, som alle har en ytelse på 16,59 petaflops.

Microsoft sine superdatamaskinsystemer er basert på AMDs Epyc-prosessorer, og Nvidias A100-grafikkprosessorer, hvorav begge er å finne på flere superdatamaskiner. I tillegg sverger Microsoft til Ubuntu som operativsystemer på systemene sine.

Selskapets superdatamaskiner har først og fremst et kunstig intelligens-fokus, et område hvor Microsoft har store ambisjoner. Planen er å gjøre den potente infrastrukturen tilgjengelig i Azure-plattformen for å trene «ekstremt store AI-modeller», som selskapet opplyste på AI-bloggen sin i fjor.

Norske Betzy er med – men faller

Som på de foregående utgavene av topp 500-listen er Norge også representert, gjennom superdatamaskinen Betzy. Dette systemet ligger nå på 101.-plass, og har dermed falt en del plasser sammenlignet med juni-listen, hvor Betzy inntok 88.-plassen. På fjorårets november-liste lå det norske systemet på en 61.-plass.

Betzy, som digi.no omtalte på tampen av fjoråret (krever abonnement), er installert ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim og har som formål å bistå norske forskere. Den har en ytelse på 4,7 petaflops.

Som digi.no skrev om i september ble maskinen brukt til viktige simuleringer i forbindelse med utarbeidelsen av FNs seneste klimarapport. Simuleringene maskinen foretok ville ifølge de norske forskerne ha tatt 5000 år å fullføre med en vanlig PC.

Når det gjelder topplasseringene på den nye listen er det for øvrig ingen store endringer. Førsteplassen innehas fremdeles av japanske Fugaku, som med sin ytelse på 442 petaflops ligger flere hestehoder foran andreplassen – amerikanske Summit. Denne skilter med 148,6 petaflops.

En annen nyhet er at IBM-systemet Perlmutter, som også fokuserer på AI-oppgaver, økte sin ytelse fra 65 til 70 petaflops, uten at det hadde noe innvirkning på femteplassen som systemet innehar. Perlmutter skal blant annet brukes til å lage det mest detaljerte 3D-kartet av universet noensinne.