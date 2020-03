Innfører full blokkering av tredjepartscookies i Safari

Apple kom i går med en oppdatering til selskapets sporingsbeskyttelse til nettleseren Safari og operativsystemene iOS og iPadOS, Intelligent Tracking Prevention (ITP). Hovednyheten der er at all støtte for tredjepartscookies deaktiveres som standard.

Først?

I praksis innebærer dette at tredjepartscookies ikke lenger er noen pålitelig funksjonalitet, da Safari er en mye brukt nettleser. Apple selv hevder at Safari er den første av de store nettleserne som sperrer dette fullstendig. Selskapet mener at det kun er Tor Browser som fra før ikke har noen unntak.

Apple nevner også at Google har planer om å fjerne hele støtten for tredjepartscookies Chrome, noe digi.no omtalte i januar. Men dette skal etter planen ikke skje før i 2022.

Ifølge Apple er ikke gårsdagens nyhet så stor som den kan virke, for selskapet har lagt inn så mange restriksjoner i ITP de siste årene at de aller fleste tredjepartscookies uansett har blitt blokkert.

Alternativ metode

Selskapet peker på at Safari støtter i alle fall én alternativ løsning for integrasjon på tvers av nettsteder, nemlig Storage Access API, som tillater tredjepartstilgang til førsteparts lagrede data dersom brukeren direkte samtykker til dette.

I tillegg til Safari, støttes dette av Firefox, men foreløpig ikke av Chrome og andre Chromium-baserte nettlesere. Google oppgir at slik støtte er under utvikling, men uten noen konkret tidsplan. Med tanke på at Google kommer til å hoppe helt over Chrome 82, så kommer det uansett ikke til å skje med det aller første.

Blogginnlegget fra Apples Webkit-prosjekt inkluderer også flere råd til utviklere av nettsteder som berøres av de nye endringene. Et resultat av blokkeringen kan være at brukere opplever at funksjonalitet på nettsteder ikke lenger fungerer.

I den oppdaterte utgaven av ITP har Apple også inkludert funksjonalitet som blokkering muligheten for sporing av nettleseren basert på hvilke nettsteder nettleseren til er innlogget på. Dette muligheten ble omtalt av digi.no i 2017, men var heller ikke den gang på noen måte ny. En ikke helt oppdatert demonstrasjon av teknikken finnes på denne siden.