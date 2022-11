Interpol: – Derfor er metaverset en sikkerhetstrussel

Facebooks moderselskap Meta, og kanskje særlig Mark Zuckerberg, forsøker iherdig å piske opp begeistring for sin ambisiøse satsing på det virtuelle metaverset – men har ikke helt lykkes. Nå foreligger det en ny grunn til at metaverset kan bli vanskelig å popularisere, melder Reuters.

Den internasjonale politiorganisasjonen Interpol advarer nemlig nå mot metaverset, med begrunnelsen at konseptet vil åpne opp en rekke nye muligheter for cyberkriminelle.

Kan tiltrekke terrorister

Interpols teknologisjef Madan Oberoi uttalte overfor Reuters at metaverset kan legge til rette for helt nye typer cyberkriminalitet, i tillegg til å ta eksisterende typer kriminalitet til et nytt nivå.

Ifølge Oberoi er metaverset blant annet et potensielt attraktivt produkt for terrorister, på den måten at det virtuelle rommet kan brukes til å planlegge og/eller simulere angrep mot fysiske mål.

I en rapport som Europol utarbeidet tidligere denne måneden, hevdet organisasjonen at terrorgrupper i fremtiden kan finne på å benytte virtuelle verdener til både propaganda, rekruttering og opplæring. Terrorister kan også skape virtuelle verdener som styres etter «ekstremistiske» regler, frykter Europol.

Dersom det finnes metavers-miljøer som registrerer brukernes blokkjede-interaksjoner, kan dette i tillegg brukes til å spore alt brukerne foretar seg og skaffe tilgang til sensitiv informasjon, hevder organisasjonen.

I en pressemelding publisert i oktober sier Europol at kriminelle allerede er i ferd med å utnytte metaverset og at problemet bare kommer til å bli verre.

Lang liste

– Etter hvert som antallet metavers-brukere øker og teknologien utvikler seg videre, blir listen over mulige kriminelle handlinger bare større og vil potensielt inkludere kriminalitet mot barn, datatyveri, hvitvasking av penger, finanssvindel, forfalskning, utpressingsvare, phishing og seksuell trakassering, skriver Europol.

Organisasjonen peker på at ikke alle handlinger som er ulovlige i den fysiske verdenen, vil være ulovlige i den virtuelle verdenen, noe som representerer en betydelig utfordring for politimyndigheter.

Europol er imidlertid ikke motstandere av metaverset som sådan, og organisasjonen har selv begynt å bruke teknologien. Blant annet holdt Europol nylig en demonstrasjon hvor et klasserom i metaverset ble brukt til opplæring av studenter som utdanner seg til sikkerhetspersonell på flyplasser.

Til tross for skepsisen blant vanlige forbrukere er det mange aktører som ser et potensial i metaverset. Her i Norge er for eksempel Brønnøysundregisteret nå i metaverset (krever abonnement).

Metaverset står også overfor andre utfordringer, blant annet i form av økende utgifter og synkende inntekter.