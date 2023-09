Iphone-salg ble stanset på grunn av for høy stråling – etterforskes i flere land

Alle vet at mobiltelefoner sender ut stråling, men nå har Apple havnet på radaren hos europeiske myndigheter for uakseptabelt høye nivåer av fenomenet. Det rapporterer blant andre BBC og Reuters.

Det franske byrået ANFR, som blant annet er ansvarlige for å administrere radiofrekvenser i landet, krevde nylig at Iphone 12 midlertidig trekkes fra markedet. Byrået opplyste om saken i en egen pressemelding.

Bryter SAR-grensen

ANFR hevder at Iphone 12 bryter den akseptable SAR-grensen og derfor ikke er i samsvar med gjeldende EU-reguleringer. SAR (specific absorption rate) refererer til graden av elektromagnetisk stråling som absorberes av menneskekroppen ved eksponering for denne type stråling.

Funnet ble gjort etter teknisk testing av mobilmodellen av et akkreditert laboratorium, sier byrået.

– Som en konsekvens må Apple umiddelbart iverksette alle nødvendige tiltak for å stanse Iphone 12 i forsyningskjeden fra å være tilgjengelig på markedet. For telefonene som allerede er i bruk, må Apple adoptere alle nødvendige korrigerende tiltak for å sikre at telefonene er i samsvar med reguleringene så raskt som mulig. Ellers må Apple tilbakekalle utstyret, skriver ANFR.

Iphone 12 ble først lansert i 2020, men selges fremdeles i hele verden, som BBC peker på.

Siden nyheten kom ut, har også flere andre europeiske land kunngjort at de skal se nærmere på saken. Som Reuters rapporterte har belgiske myndigheter opplyst at de akter å undersøke den potensielle helserisikoen forbundet med Iphone 12, og det samme har nederlandske og italienske myndigheter.

Flere europeiske land ikke bekymret

Den belgiske statssekretæren for digitalisering i landet sa imidlertid at deres egne undersøkelser av Iphone 12 så langt viser at telefonen ikke representerer en fare for forbrukere. Danske myndigheter opplyste overfor Reuters at de ikke kommer til å foreta seg noe i kjølvannet av de franske funnene og at de ikke er bekymret for strålingsnivået til telefonen.

I Tyskland har byrået BNetzA, som regulerer telekommunikasjon i landet, opplyst at de franske funnene kan fungere som en guide for hele Europa – avhengig av hvordan saken går i Frankrike.

Som Reuters peker på kan det være at Apple må slippe tilsvarende oppdateringer i andre land, dersom øvrige EU-land også konkluderer med at strålingsnivået er for høyt. Belgiske myndigheter har allerede bedt Apple om oppdatere Iphone 12-programvaren i samtlige EU-land, men det er uvisst hvorvidt dette vil skje, eller når.

Apple har respondert på funnene ved å love å slippe en programvareoppdatering til franske brukere som skal fikse problemet, og samtidig benekter selskapet at strålingsnivået er faretruende høyt. En talsperson for Apple hevdet at strålingsnivået til Iphone 12 er i samsvar med reguleringer i resten av verden.