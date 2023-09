Apples nye Iphone 15 kommer med farget glass og «dynamisk øy»

Tirsdag avholdt Apple sitt årlige lanseringsarrangement, og som ventet var det avdukingen av de nye Iphone-modellene som sto i sentrum.

Turen er nå kommet til Iphone 15 og Iphone 15 Plus, som skilter med skjermstørrelsene 6,1 og 6,7 tommer. Som vanlig har det skjedd betydelige maskinvareoppgraderinger under panseret, men også på designsiden har Apple et knippe nyheter i ermet.

Farget glass og dynamisk øy

For dem som er mest interessert i hva Apples designteam har dratt opp av hatten denne gangen, kommer Iphone 15-modellene blant annet med farge-impregnert glass på baksiden, i det som må kalles en litt ny vri.

I tillegg har telefonene fått nye, avrundede kanter på aluminiumet, og telefonene kan fås med en ny matt, teksturert finish, forklarer Apple. Selskapet akter tydeligvis også å fortsette med «Dynamic Island»-konseptet, som begge modellene er utstyrt med.

Den dynamiske øya ble først introdusert på Iphone 14 Pro Max og er et «pilleformet» felt på toppen av skjermen som viser varslinger og som kan endre form og størrelse basert på brukerens behov.

Ellers har det skjedd en god del på kamerafronten denne gangen. Iphone 15 leveres med et hovedkamera på baksiden på 48 megapiksler og et ultravidvinkelkamera på 12 megapiksler som også er utstyrt med 2 x telefoto-funksjon.

Ifølge Apple gir kameraløsningen tre zoomnivåer av optisk kvalitet, 0.5x, 1x og 2x – for første gang på en Iphone-modell med dobbel kameraløsning. I fronten sitter det et Truedepth-kamera på 12 megapiksler, som på forgjengeren.

Apple viderefører fjorårets «Dynamic Island»-konsept på årets modeller. Foto: Apple

Endelig USB-C

De nye Iphone-modellene skilter også for første gang med en kamerafunksjon som ikke lenger gjør det nødvendig å manuelt bytte til portrettmodus når man tar bilder. I stedet fanger kameraet automatisk opp dybdedata når en person, katt, hund eller lignende dukker opp i bildet, slik at brukere senere kan konvertere bildene til portrettformat i fotoappen.

Endelig har Apple også, ikke overraskende, meldt overgang til USB-C-standarden med sine nye Iphone-modeller. Dette er noe det har gått rykter om en god stund allerede og en sak EU har presset på for, med visse protester fra Apple.

Iphone 15 og Iphone 15 Plus kan forhåndsbestilles fra 15. september, og mobilene blir tilgjengelige den 22. september. Førstnevnte har en startpris på 11.990 kroner, mens Plus-varianten har en startpris på 13.490 kroner.

Begge modellene kommer med 128, 256 eller 512 GB lagringsplass, og fem nye fargealternaver blir tilgjengelige ved lansering; rosa, gul, grønn, blå og svart. Flere tekniske detaljer kan du finne på produktsiden.