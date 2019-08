IT-gigantenes storprosjekt lar deg enkelt overføre data mellom ulike nettjenester – nå er Apple med på laget

For temmelig nøyaktig ett år siden kunngjorde et knippe av de største IT-selskapene et nytt prosjekt kalt Data Transfer Project, som skal legge til rette for enkel overføring mellom ulike nettjenester. Nå har en ny, stor aktør blitt med i gjengen.

På prosjektets hjemmeside kan man nå nemlig lese at Apple har blitt en offisiell deltaker i Data Transfer-prosjektet. Fra før er Facebook, Microsoft, Google og Twitter med på laget.

Sømløst og sikkert

Data Transfer Project innebærer altså å sette brukere i stand til å overføre data mellom tjenester på en direkte, sømløs og sikker måte. Initiativet beskrives i detalj i et eget dokument på Googles hjemmesider.

Initiativet går ut på å bruke åpen kildekode til å etablere et felles rammeverk som kan koble sammen hvilke som helst nettbaserte tjenestetilbydere.

Det skal gjøre dataene «portable» mellom de ulike plattformene – for eksempel mellom nettskytjenester. På denne måten skal man blant annet slippe å måtte laste data ned og så opp igjen.

Løsningen befinner seg fremdeles på et tidlig stadium og er ennå under utvikling, men i korte trekk benytter nyvinningen eksisterende API-er og autentiseringsmekanismer til tjenester for å få tilgang til data.

Adaptere

Ved hjelp av «adaptere» som er spesifikke for hver tjeneste overføres dataene til et felles format, før den så sendes til den andre tjenestens API.

I bedriftsammenheng kan DTP-teknologien for eksempel brukes til å la kunder enkelt importere data fra en tjenestetilbyder som er i ferd med å legge ned virksomheten, og som ikke i utgangspunktet tilbyr en enkel måte å overføre data på.

Dette vil fungere ved at tjenesten som kundene ønsker å overføre dataene til simpelthen koder en adapter til det første selskapets API, som så lar kundene flytte dataene.

Kan testes ut nå

For sluttbruker åpner løsningen for at man for eksempel enkelt kan flytte innhold som bilder eller musikk til andre plattformer, dersom man har behov for annen funksjonalitet til innholdet, eller dersom man ikke lenger er enig i personvernpraksisen til den første plattformen.

DTP er ennå i en tidlig fase og er nå under aktiv utvikling. Utviklere oppfordres til å delta i prosjektet, og selskaper som har lyst til å teste ut integrasjon av tjenesten har også anledning til å gjøre dette allerede nå.

DTP understreker at løsningen på ingen måte er klart til bruk for alle, men det er mulig for brukere å teste ut konseptet på egen hånd nå. For å gjøre det må du skaffe deg dine egne API-nøkler fra tjenestene du vil overføre data mellom, noe man kan gjøre via Docker.

Mer informasjon om Data Transfer Project finner du på initiativets hjemmeside.

