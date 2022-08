Kan denne bli en konkurrent til Teslas menneskelignende robot?

For temmelig nøyaktig ett år siden dro den store elbilprodusenten Tesla en kanin opp av hatten i form av et nytt produkt som ikke var en bil, men en robot med umiskjennelig menneskelige trekk. Nå har det dukket opp en potensiell konkurrent.

Den kinesiske mobilgiganten Xiaomi presenterte nemlig sitt eget bidrag nylig – en fungerende robot som faktisk har slående likhetstrekk med Tesla Bot, i alle fall på utsiden. Business Insider er blant dem som har skrevet om saken.

Kan gjenkjenne følelser

Xiaomis maskin har fått navnet CyberOne og ble avduket under et sceneshow i Bejing, hvor den demonstrerte flere menneskelignende egenskaper. Den er dermed, i motsetning til Teslas robot, i fungerende stand.

CyberOne beskrives av Xiaomi som et avansert stykke teknologi utstyrt med en «smart» hjerne som blant annet er i stand til å registrere menneskelige følelser, gjenkjenne personer og mye mer.

Ifølge produktets egen pressemelding kan CyberOne kjenne igjen 85 ulike typer lyder fra omgivelsene, og 45 forskjellige menneskelige følelser. Vi fikk riktignok en svært begrenset demonstrasjon av disse egenskapen under presentasjonen.

Av tekniske spesifikasjoner skilter roboten med en gangfart på 3,6 kilometer i timen, en høyde på 177 centimeter, vekt på 52 kilogram og stor fleksibilitet med 21 såkalte grader av bevegelsesfrihet. Armspennet er på 168 centimeter.

«Ansiktet» er en kurvet, delvis gjennomsiktig OLED-skjerm, og maskinen er utstyrt med flere sensorer som blant annet kan registrere detaljert dybdeinformasjon. Ifølge produsenten kan den også generere tredimensjonale rekonstruksjoner av virkelige omgivelser.

CyberOne i helfigur. Foto: Xiaomi

– Viktig produkt

I likhet med Tesla ser også Xiaomi på roboten sin som et viktig produkt og ikke bare en teknologisk «gimmick». Selskapet sier at de oppfatter den humanoide robotteknologien som selve «kronjuvelen» i produktsegmentet. Dette er også bare første skritt – da CyberOne skal utstyres med stadig flere egenskaper i tiden fremover.

– Vi tror at intelligente roboter definitivt vil være en del av folks liv i fremtiden, sa Xiaomi-toppsjef Lei Jun i pressemeldingen.

Som Digi.no rapporterte, oppfatter også Tesla – nærmere bestemt sjefen Elon Musk – roboten sin som et viktig produkt. Musk uttalte faktisk at robotprosjektet på litt sikt har potensial til å bli enda mer betydningsfullt enn elbilene som selskapet er mest kjent for.

Tesla-sjefen hevdet videre at det første bruksområdet for roboten sannsynligvis blir som «arbeider» på selve Tesla-fabrikken, hvor maskinen for eksempel kan benyttes til å flytte rundt på deler og lignende.

Tesla Bot er riktignok ikke ennå et ferdig produkt, men Musk har sagt at en prototyp vil være ferdigstilt i løpet av inneværende år. Hvor avansert denne maskinen blir sammenlignet med Xiaomis nye vidunder, gjenstår å se.