Kan Starlink erstatte GPS?

Selv om Starlink-satellittene er laget for å gi bredbåndstilgang nær sagt hvor som helst, kan de også benyttes til ganske så nøyaktig navigasjon her på jordoverflaten. Det melder Space.com etter at en gruppe forskere ved «Center for Automated Vehicles Research with Multimodal Assured Navigation» (CARMEN) ved Ohio State University «smuglyttet» til satellittsignalet og utviklet en algoritme for å benytte det til å finne en nøyaktig posisjon.

Det skal være første gang Starlink har blitt benyttet til navigasjon av forskere som ikke er tilknyttet Spacex.

Gruppen som står bak, fikk ingen assistanse fra Spacex og hadde heller ikke tilgang til selve dataene som ble overført i satellittnettverket.

God nøyaktighet

Forskerne som utførte eksperimentet, plasserte en antenne på University of Californias avdeling i Irvine og forsøkte å lokalisere den ved hjelp av Starlink. Estimatet de regnet seg frem til, viste seg å være 7,7 meter unna dens faktiske posisjon.

Dette er ikke langt unna GPS-nøyaktighet, som i praksis er innenfor en feilmargin på at fra 30 centimeter til 5 meter under normal bruk. GPS kan imidlertid i teorien og under optimale forhold ha en nøyaktighet på omkring 2 centimeter.

CARMEN-direktør Zak Kassas skriver i en uttalelse at metodens nøyaktighet og presisjon vil bli bedre etter hvert som det blir flere satellitter i Starlink. I skrivende stund er det rundt 1700 fungerende satellitter i nettverket, men etter planen skal det skytes opp hele 40.000 totalt.

Kan utbedre svakheter ved GPS

Teamet bak studien peker på flere mulige områder der metoden deres kan utbedre problemer ved GPS og lignende systemer. Blant annet vil GPS og de andre systemene være mer sårbare for angrep, mener teamet, siden de er eldre standarder med ganske kjente signaler som lett kan angripes. GPS-jamming har vært et problem også i Norge, blant annet nær grensen mot Russland.

I tillegg går Starlink-satellittene i en mye lavere bane enn GPS – 1200 kilometer mot 37.800 kilometer fra jorden – noe som gjør dem mindre utsatt for både naturlig og menneskeskapt interferens. Siden det skytes opp nye satellitter med bare noen ukers mellomrom, vil også Starlink-systemet kunne få nødvendige maskinvareoppgraderinger langt oftere og raskere enn GPS og lignende systemer.