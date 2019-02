Kaster seg inn i kampen mot Huawei: Mener kineserne stjeler teknologi og tapper leverandørene deres for informasjon 

Huawei anklages for å belønne egne ingeniører for å klone Apple–deler. Det påstår flere uavhengige kilder den amerikanske teknologiavisen The Information har snakket med.

De kinesiske ingeniørene skal ha sporet opp en samarbeidspartner av Apple i november i fjor og arrangert et møte. Her skal selskapet ha forsøkt å lurte til seg detaljer om det amerikanske selskapets hjertemonitor som er innebygd i Apple Watch.

Dukket opp med forskere

Ingeniøren skal ha dukket opp hos produsenten med fire produktforskere, og selskapet skal ifølge The Information ha brukt samme taktikk i møte med flere andre underleverandører til teknologiselskaper som Cisco, Motorola og Akhan Semiconductor.

Tidligere i år ble det også fremmet anklager mot Huawei etter at selskapet skal ha stjålet bedriftshemmeligheter fra den amerikanske telegiganten T–Mobile. I 2017 ble T–Mobile tilkjent erstatning fra Huawei på 4,8 millioner dollar i en sak som omhandlet tyveri av teknologi.

Finanssjef arrestert

Apple hevder at Huawei har stjålet teknologi som gjorde det mulig å utstyre Macbook Pro med en vesentlig tynnere skjerm enn tidligere. Tilkoblingen som gjorde det mulig skal ha dukket opp i Matebook Pro–maskinen til kineserne høsten 2018. Foto: Pixabay

Konflikten den gang kulminerte i desember i fjor til slutt i at det kinesiske selskapets finanssjef ble arrestert. Han ble senere løslatt mot kausjon, selv om amerikanske myndigheter jobbet hardt for at dette ikke skulle skje.

Det amerikanske justisdepartementet hevder ifølge The Information at Huawei belønner ansatte som lykkes i å klone deler fra konkurrentene.

Apple påstår at Huawei har brukt denne taktikken i årevis – blant annet skal de ha opplevd at en komponent i Macbook Pro fra 2016 dukket opp i Huaweis Matebook Pro i 2018.

Tappes for informasjon

The Information skriver videre at Huawei bruker ulike taktikker for å få kloen i informasjon om produktene til konkurrentene.

– Det gikk klart frem for meg at Huawei var mer interessert i å tappe meg for informasjon om Apples produkter, enn interessen for å ansette akkurat meg, sier en tidligere Apple–ansatt som ble innkalt til et jobbintervju hos den kinesiske produsenten.

Huawei mener anklagene er grunnløse, og sier til The Information at selskapet ikke opptrer uredelig når de jobber med nye produkter og ideer.

– Huawei–ansatte skal respektere tredjeparts–patenter og opptre i tråd med våre interne retningslinjer, sier en talsperson for selskapet til den amerikanske teknologiavisen.

Danmark utviste Huawei–ansatte

Det kinesiske selskapet har vært i hardt vær i det siste. I januar advarte politiets sikkerhetstjeneste (PST) mot Huawei og utrykte bekymring for at selskapet kan utgjøre en vesentlig sikkerhetsrisiko mot norske interesser.

Også vårt naboland Danmark har vært kritiske til den kinesiske giganten, og utviste to Huawei-ansatte etter en inspeksjon av arbeidstillatelsene deres i begynnelsen av februar.

Tore Larsen Orderløkken, sikkerhetsdirektør i Huawei Technologies Norge. Bilde: Marius Jørgenrud

– Det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G–nett i Norge [...] Vi er bekymret for at det kan medføre at vi ikke har full kontroll på norske ekomnett som er kritisk infrastruktur, sa Berentsen til E24.

Huawei har hele tiden benektet anklagene, og deres norske sikkerhetsdirektør, Tore Orderløkken, kom med forsikringer om at selskapet har levert sikre løsninger til det norske telenettet i en årrekke.

Fremtredende i Norsk ekomnett

Han mener påstandene mot Huawei både er ubegrunnede og udokumenterte, og peker på at selskapet ikke driver selve telenettene i Norge, men kun leverer produktene som blir kontrollert og driftet av operatørene – som selv skal utføre egne risikovurderinger.

I Norge har både Telenor og Telia store innslag av utstyr fra Huawei i 4G–nettene, og Huawei–utstyr benyttes også i testingen av 5G–nettene.

I Stortingets spørretime onsdag stilte Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik følgende spørsmål til Wara om hans eventuelle tilknytning til den kinesiske telegiganten via sitt tidligere eierskap i kommunikasjonsbyrået First House:

Innhabil justisminister?

– Var det kinesiske selskapet Huawei kunde hos First House samtidig som justisministeren var medeier i samme selskap?

Justisministeren ønsket ikke å svare på spørsmålet, men kunne bekrefte at det kinesiske selskapet ikke hadde figurert på hans egne kundelister.

Overfor NTB avviste justisministeren at han er inhabil i spørsmål som angår selskapet som blir beskyldt for å ha koblinger til kinesisk etterretning.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) avviser at han er inhabil i spørsmål omkring den kinesiske telegiganten Huawei. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Da jeg sluttet i First House i april i fjor, avviklet jeg alle mine eier– og aksjeinteresser. Da er jeg altså ikke inhabil når det gjelder tidligere arbeidsgivere eller tidligere kunder, sa Wara til NTB onsdag.

Konflikten går langt tilbake i tid

Huawei–konflikten er ikke ny, og har pågått i flere runder i en årrekke. Allerede i 2011 anklagde amerikanske myndigheter selskapet for spionasje.

Den gang vedtok etterretningskomiteen til underhuset i USAs nasjonalforsamling (US House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence) å granske sikkerhetsrisikoen knyttet til kinesiske IKT–selskapers virksomhet i landet.

Vedtaket sa at man ville avklare hvorvidt nettutstyrsleverandørene Huawei og ZTE støtter opp om kyberspionasje mot amerikanske interesser.

Initiativet den gang gikk på tvers av det ellers dype skillet i amerikansk politikk: Anklagene ble lagt fram for pressen av både republikaneren Mike Rogers (Michigan) og demokraten Dutch Ruppersberger (Maryland).

– Kineserne hacker seg aggressivt inn i våre nasjonale nettverk. De truer vår kritiske infrastruktur og stjeler hemmeligheter for millioner av dollar i immaterielle verdier fra amerikanske selskaper. Dette truer vår nasjonale sikkerhet og skader USAs konkurranseevne i det globale markedet, sa Ruppersberger da.