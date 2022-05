Kilder: Dette er Elon Musks kreative planer for å tjene penger på Twitter

Etter at Elon Musks oppkjøp av Twitter skapte overskrifter verden over, begynte samtidig spekulasjonene å hagle rundt hvilke planer han har for tjenesten. Nå ser det ut til at vi har fått innsikt i noen av visjonene hans.

Nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med kilder som skal ha kjennskap til ideer som Musk la frem overfor långivere i arbeidet med å sikre finansiering av Twitter-overtakelsen.

Vil ta betalt for virale meldinger og sitering

Noen av Tesla-sjefens ideer skal dreie seg om hvordan Twitter kan bli en mer innbringende tjeneste, og de er av det litt kreative slaget.

Musk skal blant annet ha foreslått at Twitter krever et gebyr hver gang en tredjepartsnettside ønsker å sitere eller bygge inn en Twitter-melding fra verifiserte personer eller organisasjoner.

Musk har tilsynelatende også unnfanget en idé om å tjene penger på Twitter-meldinger som inneholder viktig informasjon og/eller har potensial til å «gå viralt», som det heter.

Akkurat hva som kvalifiserer til «viktig» i denne forbindelse, er uvisst – og Musks planer skal generelt sett ikke ha vært spesielt detaljerte, ifølge de anonyme personene Reuters var i kontakt med.

En annen måte å forbedre tjenestens bunnlinje på, er å kutte antallet stillinger i selskapet, noe Musk ifølge kildene skal ta en avgjørelse om etter at overtakelsen offisielt er i boks senere i år.

Tesla-sjefen skal ha påpekt overfor långiverne at Twitter opererer med vesentlig smalere profittmargin enn andre digitale plattformer, som for eksempel Facebook, og at det dermed er stort rom for høyere inntjening.

Vil trolig bytte ut sjefen

Én av kildene hevdet videre at Musk ønsker å skifte ut ledelsen i Twitter, deriblant toppsjefen Parag Agrawal. Han skal ha fortalt selskapets styreformann Bret Taylor at han ikke har tillit til styret. Hvem Musk eventuelt har planer om å innsette i stedet, er uvisst.

Musk skal også ha opplyst overfor långivere at han ønsker friest mulig modereringspraksis på Twitter-plattformen, vel å merke innenfor lovlige rammer – noe som i så fall er en gjentakelse av signaler han allerede har gitt.

En annen opplysning som hittil har vært ukjent, er at Musk angivelig skal ha mottatt mange forespørsler fra potensielle partnere som ønsker deleierskap i Twitter. Ifølge en av kildene har Musk sagt at han i løpet av de kommende ukene skal ta stilling til hvorvidt han ønsker seg partnere.

Ingen av opplysningene er offisielt bekreftet, og verken Twitter eller en representant for Musk ønsket å kommentere saken da Reuters kontaktet dem.

Det er uansett gode grunner til å anta at Musk vil gjennomføre store endringer av tjenesten, da han allerede i forbindelse med overtakelsen uttalte at han mener Twitter har et «enormt potensial». Entreprenøren kjøper Twitter for 44 milliarder dollar, over 400 milliarder kroner.