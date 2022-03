Kilder: – Snart kan du «abonnere» på iPhone

Apple ser ut til å planlegge en ny tjeneste som lar kunder «abonnere» på iPhone og andre typer maskinvareprodukter. Opplysningene stammer fra kilder som nettstedet Bloomberg har vært i kontakt med.

Tanken er ifølge kildene å tilby iPhone på omtrent samme måte som Apple i dag tilbyr tjenester som iCloud-lagring og Apple Music – ved å betale en månedlig pris.

Mulig lansering i år

Kunder av løsningen skal visstnok kunne benytte samme Apple ID og App Store-konto som man bruker til kjøp av applikasjoner og abonnementstjenester den dag i dag.

Apple skal ha jobbet med løsningen i flere måneder allerede, og den kan visstnok bli lansert så tidlig som i slutten av inneværende år, men kan også blir forsinket til neste år.

Ordningen er ment å la kunder bytte ut modellen sin med nye modeller straks disse lanseres på markedet. Apple har allerede i dag en lignende ordning kalt iPhone Upgrade Program, som riktignok ikke er lansert i Norge ennå.

Denne fungerer ved å la kvalifiserte brukere oppgradere til en ny modell etter at man har betalt et beløp tilsvarende 12 avdrag på sin eksisterende modell.

Kan ligne på «leasing»

I Norge har de to store teleselskapene Telenor og Telia hver sin lignende ordning, kalt Swap og Svitsj, som gir kunder avtalefestet tilgang til en ny mobil hvert år gjennom et fast månedsbeløp. Disse ordningene har skjermforsikring inkludert i prisen.

Det er ikke helt klart akkurat hvordan den nye abonnementsordningen vil skille fra denne type ordninger. Ifølge Bloomberg skal løsningen heller ikke tilsvare en ren avbetalingsplan, hvor kjøpssummen simpelthen deles opp i 12 eller 24 avbetalinger før produktet eies av kunden.

Nettstedet hinter om at løsningen vil ligne på leasingssystemet for biler, som fungerer ved å gi kunder tilgang til et nytt produkt ved at kunden forplikter seg til å leie produktet for bestemte tidsperioder til faste, månedlige summer – før man så kan bytte ut produktet med et nytt. I så fall «eier» man altså ikke produktet.

Det er altså ennå mange usikkerhetsmomenter, og den endelige avklaringen kan bare komme fra Apple selv – som for øvrig unnlot å kommentere saken da Bloomberg kontaktet dem.